La Ciudad |Con 35.523 anotados

La UNLP registra una caída en las inscripciones

13 de Diciembre de 2025 | 01:49
Edición impresa

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recibirá el año próximo a 35.523 estudiantes que iniciarán carreras de grado, una cifra menor a la de este año, aunque desde la casa de altos estudios aclararon que aún resta procesar información de algunas facultades. Además, se indicó que algunas unidades académicas reabrirán las inscripciones en febrero y marzo.

Ayer finalizó el período de inscripción definido por la Presidencia de la UNLP para quienes aspiran a ingresar a alguna de las 150 carreras que dictan las 17 facultades de la casa de estudios platense.

El año pasado los inscriptos fueron 36.670, es decir, 1.147 más que este año, por lo que se registra una disminución en la cantidad de alumnos anotados.

Según los números preliminares de inscriptos por facultad, la carrera de Medicina encabeza la tabla con 6.638 nuevos alumnos, aunque registra unos 1.600 menos que el año anterior, cuando había recibido a 8.269. Así y todo es la facultad con más inscriptos y estudiantes. Se explica por la eliminación del examen obligatorio de ingreso en 2015.

Distinta es la situación de la Facultad de Artes, que pasó del quinto al segundo puesto, con 4.199 inscriptos. El tercer lugar lo ocupa Psicología que, con 3.345 ingresantes anotados, superó a Humanidades y Ciencias de la Educación que registró 3.244.

Atrás quedaron Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas y Sociales, que mantuvieron niveles altos de demanda, con 3.183 y 2.725 inscriptos respectivamente. Ambas siguen estando entre las opciones más elegidas por los estudiantes, aunque sin alcanzar los primeros puestos.

Más abajo se ubicó Ingeniería, con 1.661 ingresantes, seguida por Periodismo y Comunicación Social (1.386) y Ciencias Veterinarias (1.323).

Con cifras apenas superiores aparecen Ciencias Exactas (1.268), Arquitectura y Urbanismo (1.230), Informática (1.231) y Odontología (1.198).

Más abajo se encuentran Trabajo Social (606), Ciencias Naturales y Museo (628), Ciencias Agrarias y Forestales (502) y la carrera conjunta de Ciencia de Datos en Organizaciones (576).

Cierran el listado Ingeniería en Computación, con 309 inscriptos, y Ciencias Astronómicas y Geofísicas, con 271, carreras de perfil específico y menor volumen de ingresantes.

 

