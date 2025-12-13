Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Política y Economía |La justicia restituyó la vigencia de la norma

Ley de Discapacidad: fallo contra un decreto de Milei

Ley de Discapacidad: fallo contra un decreto de Milei
13 de Diciembre de 2025 | 01:41
Edición impresa

La Justicia federal declaró inválido un decreto del presidente Javier Milei y restableció la plena vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, que había sido aprobada por el Congreso y luego suspendida por el Poder Ejecutivo. El fallo fue dictado por el juez federal de Campana Adrián González Charbay, quien hizo lugar a un amparo colectivo presentado por familiares de personas con discapacidad y organizaciones civiles.

El magistrado suspendió la aplicación del artículo II del Decreto 681/25, mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la ley hasta que el Congreso indicara las partidas presupuestarias para su financiamiento. Según el juez, esa decisión configuró un “veto encubierto” y vulneró el principio republicano de división de poderes.

La ley de emergencia en discapacidad había sido aprobada por el Senado el 10 de junio y vetada en su totalidad por el Presidente el 4 de agosto. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso insistieron con la norma y rechazaron el veto con una mayoría de dos tercios, lo que obligó al Poder Ejecutivo a promulgarla. En el decreto de promulgación, no obstante, el Gobierno dispuso la suspensión de sus efectos, lo que motivó la acción judicial.

En su resolución, González Charbay sostuvo que el Presidente no puede suspender por decreto una ley ratificada por el Congreso y que hacerlo implica un exceso en el ejercicio de sus facultades constitucionales. Además, consideró una “falacia” el argumento oficial de que la ley no establece el origen de los fondos, ya que la propia norma autoriza al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para financiar la emergencia.

El juez también señaló una contradicción en la postura del Poder Ejecutivo: mientras sostiene que no dispone de recursos para el área de discapacidad, realizó más de 19 modificaciones presupuestarias discrecionales en otros sectores, como Seguridad y Defensa, aun con un presupuesto prorrogado.

“Esta conducta demuestra que el Gobierno tiene la capacidad jurídica y económica, pero elige selectivamente no utilizarla para este sector”, afirmó el fallo.

LE PUEDE INTERESAR

El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado

LE PUEDE INTERESAR

Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar

Con la restitución de la vigencia de la ley, el Estado deberá avanzar en el pago de compensaciones a prestadores, asignaciones para talleres de producción y la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. El impacto fiscal fue estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. La norma también prevé saldar deudas con prestadores, reformar el sistema de pensiones no contributivas y actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con criterios integrales.

El fallo advirtió además sobre una situación de discriminación estructural hacia las personas con discapacidad y una posible vulneración de tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, sostuvo que el desfinanciamiento del sistema implica el incumplimiento del deber de protección especial del Estado hacia un sector en situación de doble vulnerabilidad.

La sentencia tiene alcance colectivo y beneficia a todas las personas con discapacidad del país, sus familias y los prestadores de servicios. El juez ordenó al Estado Nacional que cese la suspensión y aplique la ley votada por el Congreso. El Gobierno aún puede apelar la decisión y llevar el caso ante la Corte Suprema.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Otro escándalo con una concejal libertaria
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla