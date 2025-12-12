Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Máximo Kirchner movió sus piezas. Decidió convocar a una reunión del PJ bonaerense donde el tema central será la definición de la fecha en que se celebrarán las elecciones para la renovación de autoridades. Al diputado nacional se le termina el mandato y si bien se dice que quiere seguir, el sector de Axel Kicillof pretende darle batalla para quedarse con el cargo.

Esa tensión enmarcada en la pelea sin retorno del Gobernador y La Cámpora, realza un llamado que excede la formalidad. La reunión está prevista para el viernes que viene en Malvinas Argentinas en un territorio para nada neutral: su intendente, Leonardo Nardini, reporta al esquema del kirchnerismo.

“Por indicación del compañero presidente Máximo Kirchner, invitamos a usted a la reunión de Consejo Provincial el día viernes 19 de diciembre de 2025 a las 14 horas, en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, cita en Parque El Batallón, Av. Pte. Juan Domingo Perón 3985 – 3999, B 1613, Los Polvorines”, expresa el llamado que incluye un punto central: la convocatoria a elecciones partidarias, además del análisis de la coyuntura nacional.

Horas antes de que alumbrara la convocatoria, el kicillofismo había planteado un desafío. El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, y su jefe político, el histórico Julio Pereyra, reclamaron que se llamara a elecciones internas.

Ambos dirigentes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro que lidera el Gobernador.

“En virtud del próximo vencimiento del mandato de sus autoridades”, el Justicialismo varelense considera indispensable garantizar la plena vigencia de los mecanismos electorales partidarios, promoviendo de esa manera el fortalecimiento institucional de la estructura partidaria, tal como lo exigen los tiempos actuales”. Y añadió que “en el marco del difícil momento que atraviesa nuestra Patria, con una realidad social y económica injusta que golpea con dureza a nuestro pueblo, sobre todo a los sectores más vulnerables, reafirmamos nuestra convicción de que solo a través de la participación activa y democrática, la organización y la unidad, podremos continuar defendiendo los derechos conquistados por nuestro pueblo, y avanzar en la construcción de un futuro que nos asegure una Argentina en la cual se materialicen plenamente la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política que tanto anhelamos”.

El comunicado concluye con una definición taxativa: “Elecciones, Sí”.

NOMBRES EN EL BOLILLERO

La fecha de las elecciones podría fijarse para fines de febrero o principios de marzo. Mientras tanto, surgen nombres de eventuales candidatos.

El propio Máximo Kirchner buscaría seguir y de hecho habló hace algunas semanas de un supuesto acuerdo con Kicillof que le garantizaba la continuidad.

El kicillofismo niega ese cierre y pretende jugar con una candidata propia: la vicegobernadora Verónica Magario.

Aparecen otras opciones en el horizonte. Si Máximo Kirchner no se anota en la carrera, surgen los nombres de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). El caso es que ambos son muy cercanos al kirchnerismo duro y no son aceptados por el kicillofismo pese a que pretenden ser una suerte de prenda de unidad.

Con el llamado a la reunión, Máximo Kirchner salió al cruce de una movida del kicillofismo que iba a ser firmada por sus intendentes para presionar por la convocatoria a comicios internos. Si bien apareció el pronunciamiento desde Florencio Varela, la movida mediática fuerte al final no se concretó.