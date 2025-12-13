Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Lamelas, el embajador de ee uu, en la primera fila

Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa

Carlos Presti, junto a Milei, durante la ceremonia / Presidencia

13 de Diciembre de 2025 | 01:45
El teniente general Carlos Presti juró como ministro de Defensa en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezada por el presidente Javier Milei. Con su asunción, Presti se convirtió en el primer militar en actividad en conducir esa cartera desde el regreso de la democracia. El acto se realizó a las 12 del mediodía del 12 de diciembre y contó con la presencia de autoridades del Gobierno, familiares y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Presti asumió en reemplazo de Luis Petri, quien dejó el Ministerio para incorporarse a la Cámara de Diputados. El nuevo ministro prestó juramento con uniforme militar y, para integrar el gabinete nacional, solicitó quedar en situación de “disponibilidad”, una figura administrativa que le permite eventualmente retomar su carrera castrense al finalizar su gestión. A diferencia del retiro —equivalente a una jubilación—, este estatus se otorga por un período determinado y suele utilizarse por razones excepcionales.

Entre los asistentes al acto se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ubicado en la primera fila. También participaron integrantes del Gabinete nacional, jefes de las tres fuerzas armadas y el asesor presidencial Santiago Caputo junto a miembros de su equipo. Tras la jura, Presti se acercó a saludar al diplomático estadounidense y agradecerle su presencia.

Cuestionamientos

La designación del nuevo ministro generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que objetaron la decisión de colocar a un militar al frente del Ministerio de Defensa. Algunos dirigentes plantearon que, en caso de asumir un cargo político, debía pasar previamente a retiro. Desde la Casa Rosada señalaron que la semana próxima se formalizarán los cambios en la cúpula del Estado Mayor Conjunto.

Presti es un militar de carrera con amplia trayectoria. Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1987 como subteniente de Infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar. Fue jefe del batallón argentino de paz en Haití y se desempeñó como agregado de Defensa en embajadas de Centroamérica. En 2023 fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército, en un recambio que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores.

En paralelo a la jura del nuevo ministro de Defensa, el Gobierno oficializó otras designaciones en distintas áreas del Estado, que incluyeron nombramientos en la Jefatura de Gabinete y en los ministerios de Economía y Salud, todos formalizados mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei.

