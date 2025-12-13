El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El teniente general Carlos Presti juró como ministro de Defensa en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezada por el presidente Javier Milei. Con su asunción, Presti se convirtió en el primer militar en actividad en conducir esa cartera desde el regreso de la democracia. El acto se realizó a las 12 del mediodía del 12 de diciembre y contó con la presencia de autoridades del Gobierno, familiares y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Presti asumió en reemplazo de Luis Petri, quien dejó el Ministerio para incorporarse a la Cámara de Diputados. El nuevo ministro prestó juramento con uniforme militar y, para integrar el gabinete nacional, solicitó quedar en situación de “disponibilidad”, una figura administrativa que le permite eventualmente retomar su carrera castrense al finalizar su gestión. A diferencia del retiro —equivalente a una jubilación—, este estatus se otorga por un período determinado y suele utilizarse por razones excepcionales.
Entre los asistentes al acto se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ubicado en la primera fila. También participaron integrantes del Gabinete nacional, jefes de las tres fuerzas armadas y el asesor presidencial Santiago Caputo junto a miembros de su equipo. Tras la jura, Presti se acercó a saludar al diplomático estadounidense y agradecerle su presencia.
La designación del nuevo ministro generó cuestionamientos desde sectores de la oposición, que objetaron la decisión de colocar a un militar al frente del Ministerio de Defensa. Algunos dirigentes plantearon que, en caso de asumir un cargo político, debía pasar previamente a retiro. Desde la Casa Rosada señalaron que la semana próxima se formalizarán los cambios en la cúpula del Estado Mayor Conjunto.
Presti es un militar de carrera con amplia trayectoria. Egresó del Colegio Militar de la Nación en 1987 como subteniente de Infantería y ocupó cargos como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar. Fue jefe del batallón argentino de paz en Haití y se desempeñó como agregado de Defensa en embajadas de Centroamérica. En 2023 fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército, en un recambio que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores.
En paralelo a la jura del nuevo ministro de Defensa, el Gobierno oficializó otras designaciones en distintas áreas del Estado, que incluyeron nombramientos en la Jefatura de Gabinete y en los ministerios de Economía y Salud, todos formalizados mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei.
LE PUEDE INTERESAR
Los K reclaman por las autoridades del Senado
LE PUEDE INTERESAR
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí