Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad: este domingo en EL DIA

11 de Diciembre de 2025 | 19:12

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera hastío. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad. Con el fin del autodescubrimiento por delante, la médica y sexóloga local Andrea López convoca a despojarse de tabúes ancestrales y recuperar el deseo propio, solo o en pareja, como un derecho vital.

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes. Los arreglos prenupciales dejaron de ser un tabú y se consolidan como una herramienta moderna para ordenar el patrimonio, prevenir conflictos y construir vínculos más transparentes 

La espalda al descubierto: el nuevo símbolo de seducción en la moda. Los vestidos y tops con escotes en la espalda dominan la temporada. Entre la insinuación y la sofisticación, esta tendencia celebra la belleza natural y redefine la sensualidad femenina con equilibrio y estilo.

Globos de oro: sorpresas, desaires y deseos. “Wicked”, Julia Roberts y Sydney Sweeney, por sus candidaturas o por sus omisiones, marcaron la lista de nominados para la esperada premiación.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

