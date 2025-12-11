Balearon en el pecho a un vigilador privado en una fábrica de La Plata: ráfaga de tiros y misterio
Para agendar, Pinchas y Triperos: Estudiantes a Avellaneda y Gimnasia con la Acadé en el arranque del 2026
La inflación en Argentina se aceleró en noviembre: subió 2,5% y acumula 31,4% en un año
Brutal pelea en las vías del Tren Roca a La Plata dejó a un hombre en estado crítico
Sur Finanzas: allanan un depósito y encuentran a la tesorera "in fraganti" cargando con cajas y celulares a una Hilux
El cuádruple crimen de La Plata: pidieron diez años de prisión para Tagliaferro y Godoy por el falso testimonio
El cielo mete miedo en La Plata: renuevan alerta "Amarillo" por tormentas y granizo
Salarios y aguinaldo en Gimnasia: acuerdan cronograma de pagos con los empleados para regularizar deuda
Video viral | Episodio insólito en Plaza Italia: el “Tanito” intervino para frenar una escena subida de tono en La Plata
Asumieron los ediles electos de La Plata y el Concejo local arranca nueva etapa
More Rial podría estar embarazada: el pedido especial que hizo desde la cárcel de Magdalena
Luciana Salazar y Ramiro Marra, ¿la pareja del año?: “Nos unen nuestras infancias”
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
Gimnasia presentó a Germán Brunati: quién es el nuevo director deportivo y cuál será su primer desafío
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Tras irse de River, Miguel Borja le abrió la puerta a un llamado de Boca: "Mi hermano es hincha"
Vacaciones, indemnizaciones, despidos y más: las claves del proyecto de reforma laboral que firmó Milei
Culpable: condenan a 26 años al profesor de básquet de La Plata acusado de abusar de sus alumnos
Escándalo en La Libertad Avanza: marginaron a Leila Gianni por armar su propio bloque
La CGT se movilizará el 18 de diciembre al Congreso en rechazo a la reforma laboral
¿Le dieron la espalda al campeón?: Ariel Holan ya no es más el DT de Rosario Central
"Uy, no tengo seguro": denuncian que chocó a una embarazada en La Plata, bajó y se dio a la fuga
La Plata, con baja presión de agua este jueves: el reclamo de los vecinos y la explicación de Absa
Rock en Baradero 2026: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas, El Mato un Policia Motorizado y La Vela Puerca lideran un line-up sorprendente
¡Arrasa! Rosalía en Buenos Aires: agotó las entradas de tres shows en 45 minutos y agregó nueva fecha
Un barrio de La Plata en alerta tras la aparición de un alacrán
Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras problemas eléctricos
“No son las formas”: todo mal entre Eugenia Tobal y Martitegui en Masterchef Celebrity
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera hastío. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad. Con el fin del autodescubrimiento por delante, la médica y sexóloga local Andrea López convoca a despojarse de tabúes ancestrales y recuperar el deseo propio, solo o en pareja, como un derecho vital.
• Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes. Los arreglos prenupciales dejaron de ser un tabú y se consolidan como una herramienta moderna para ordenar el patrimonio, prevenir conflictos y construir vínculos más transparentes
• La espalda al descubierto: el nuevo símbolo de seducción en la moda. Los vestidos y tops con escotes en la espalda dominan la temporada. Entre la insinuación y la sofisticación, esta tendencia celebra la belleza natural y redefine la sensualidad femenina con equilibrio y estilo.
• Globos de oro: sorpresas, desaires y deseos. “Wicked”, Julia Roberts y Sydney Sweeney, por sus candidaturas o por sus omisiones, marcaron la lista de nominados para la esperada premiación.
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
