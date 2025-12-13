Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Se trata de Leonardo Scatturice

El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado

El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
13 de Diciembre de 2025 | 01:40
Edición impresa

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, encabezado por el empresario Leonardo Scatturice, anunció que pasará a ser el accionista mayoritario de OCA, la principal empresa privada de correo de la Argentina. La operación apunta a impulsar la expansión de la compañía y posicionarla como “la mayor empresa de transporte y logística de América Latina”.

Según informó la firma a través de un comunicado, el plan estratégico contempla la incorporación de tecnología, la modernización de procesos y el aprovechamiento de sinergias con Flybondi y OCP TECH, empresas que también forman parte del holding.

OCA cuenta con más de 60 años de trayectoria, una red de 760 puntos de atención en todo el país y una flota superior a los 3.500 vehículos. En el marco del acuerdo, Claudio Espinoza continuará como accionista y seguirá al frente del Directorio de la compañía.

Desde COC Global Enterprise señalaron que la iniciativa busca fortalecer el management y potenciar el desarrollo del negocio, con el objetivo de llevar la operación a estándares internacionales. En ese sentido, destacaron que la integración de OCA permitirá combinar los servicios de logística y última milla con el transporte aéreo de Flybondi, lo que ampliará la oferta en el mercado de envíos comerciales. A su vez, OCP TECH aportará soluciones tecnológicas y de ingeniería aplicada en la región.

La empresa aclaró que la operación no afectará el funcionamiento diario ni los servicios que presta a millones de clientes en todo el país, y aseguró que no habrá cambios en la situación del personal, integrado por unos 9.500 trabajadores.

Antecedentes

Leonardo Scatturice es un empresario argentino radicado en Estados Unidos. A través de una de sus compañías, Tactic Global, con sede en Miami, fue contratado por el Gobierno argentino —mediante la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)— para representar intereses del país ante funcionarios estadounidenses.

OCA, por su parte, nació en Córdoba en 1957. Fue estatizada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y posteriormente privatizada. En la década de 1990 estuvo bajo el control de Alfredo Yabrán y, tras su muerte en el marco de la investigación por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, la empresa pasó por distintos grupos empresarios, entre ellos Exxel Group y, desde 2013, el Grupo RHUO, vinculado al sindicato de Camioneros. Debido a problemas financieros y deudas con la AFIP, OCA ingresó en quiebra con continuidad en 2017.

Hasta ahora, la compañía pertenecía al NMBV Group, liderado por Claudio Espinoza, también dueño de Flecha Log y de negocios vinculados a la distribución de correspondencia y paquetería del Correo Argentino. En junio pasado, OCA volvió a ingresar en concurso preventivo.

 

