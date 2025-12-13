Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

La Ciudad |La alternativa que se usa poco hacia los barrios

El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad

Tiene 70 asientos, pero en estos días, en hora pico, llega a 30 y puede bajar a media docena en el servicio de la noche

El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad

El tren universitario, con poco movimiento y centralizado en las estaciones del bosque / g. calvelo

13 de Diciembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

El Tren Universitario, que conecta la Estación de 1 y 44 con la Circunvalación, hasta 25 y 72, ofrece por estos días una situación que contrasta fuertemente con el entusiasmo oficial en los días de su puesta en marcha, en 2013. La formación, que tiene 70 asientos, viaja con un cuarto de esos lugares ocupados, en promedio.

La iniciativa se presentó con el objeto de activar un servicio ferroviario con menores costos y tiempo de traslado, circunstancias que, en la práctica, parecen no considerarse al elegir un medio para viajar. En particular, quienes están fuera de la comunidad universitaria, que parecen en minoría en el pasaje dominado por jóvenes con mochilas y cuadernos que se bajan en las estaciones de Bosque.

Su función tiene un eje que se ve con claridad en cada partida: ser el enlace para los estudiantes del Conurbano que llegan por la Línea Roca. Al descender del servicio eléctrico apuran el paso y se suben al “trencito”.

El servicio tiene una tarifa única de 224 pesos, tanto para el recorrido de 7 kilómetros como para bajarse a los 500 metros, en Arquitectura.

También transporta, en menor proporción, a vecinos con destino hacia El Mondongo, Villa Elvira o Altos de San Lorenzo y el Hospital San Martín. La postal cotidiana muestra un patrón marcado: la mayor parte de los pasajeros lo toma para ir a las facultades.

El tren llega a las estaciones sobre la avenida 72 con un puñado de pasajeros, y “a la vuelta trae menos que lo que lleva”, describen quienes viajan a diario.

LE PUEDE INTERESAR

La UNLP distinguió a sus investigadores destacados

LE PUEDE INTERESAR

En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia

Los datos de ocupación son contundentes y reflejan la desconexión del servicio con la vida más allá del Bosque. Este diario pudo comprobar en estos últimos días que el servicio de las 7.17 de la mañana partía con unos 30 pasajeros, la mayoría bajando en Informática y Medicina. Luego, el servicio de las 10.54 tenía alrededor de 15 pasajeros, de los cuales solo dos llegaban al final del recorrido en 25 y 72.

La cantidad subía hasta los 30 pasajeros a primera hora de la tarde, pero volvía a caer a alrededor de una docena hacia la tardecita.

El último servicio, a las 21.26, subía apenas una media docena de personas.

Así, en promedio, la ocupación en un día hábil no llegaría a 20 asientos por tren.

Empleados del servicio señalan que la baja ocupación de estos días deriva del final de las cursadas, lo que contrasta con periodos de clases donde viaja gente parada.

Sin embargo, aún en mejores periodos para el corte de boleto, también se concentra la demanda en algunos de los servicios, a primera hora de la mañana y de la tarde, cuentan en las estaciones.

Según un informe de Trenes Argentinos de este año, de enero a noviembre se contabilizó un total de 86.543 pasajeros.

La distribución mensual muestra una extrema sensibilidad al calendario universitario: mientras que en febrero y abril se registraron picos (14.445 y 15.264 pasajeros, respectivamente), en meses de menor actividad como enero (3.140), julio (6.041) y la marcada caída de septiembre (555) y agosto (2.839), el uso se desploma. Esto confirma que el tren, en más de una década, no logró convertirse en una opción cotidiana y estable para el resto de los vecinos.

La dotación de personal

Frente a este panorama de baja demanda, las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata siguen apostando: dan impulso a la gestión en la esfera nacional para seguir sumando paradas.

Los nueve servicios diarios, de lunes a viernes, y los siete del sábado se realizan con un tren liviano de industria suiza, del año 1948.

Esta formación requiere de una numerosa dotación de personal que, en los servicios nocturnos, casi iguala al número de pasajeros.

El equipo incluye al conductor, ayudante de conductor, guarda, personal de seguridad y supervisor. A esto se suman los dos corta tráfico o “banderilleros”, esenciales para parar el tránsito con banderas –a falta de barreras, semáforos y bocinas– y mitigar los riesgos viales que, lamentablemente, ya dejaron un saldo de dos accidentes con vehículos a lo largo de los últimos años.

Lo que sí escasean son las precisiones cuando se trata de saber con exactitud los ingresos que tiene la UNLP a partir de muchos de los servicios que presta, y el Tren Universitario no es la excepción. Tal como fue puntualizado en repetidas ocasiones, tampoco se sabe con claridad adónde van los fondos generados por este servicio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

La UNLP distinguió a sus investigadores destacados

En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla