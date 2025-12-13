La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
No son desconocidos los riesgos que se corren y las consecuencias negativas que se derivan de la adicción a distintos tipos de juegos de azar, que permiten la realización de apuestas. Se sabe que en algunas manos y en algunas conductas desviadas, hasta los que se creen más expertos pierden su dinero, sus autos o inclusive sus casas, en situaciones que suelen desencadenar verdaderas desgracias a numerosas familias.
Pero el problema se vuelve más grave cuando se advierte que existen numerosas organizaciones clandestinas destinadas, esencialmente, a explotar la debilidad de muchas personas adictas y ahora, como agravante, que le permiten a la franja de los menores de edad, realizar apuestas de dinero en plataformas digitales.
Es en ese contexto que corresponde mencionar los operativos lanzados desde la Lotería bonaerense, que se convirtieron en denuncias ante las fiscalías especializadas de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro a un total de 300 sitios de apuestas ilegales que operaban sin autorización judicial, sólo en esos tres distritos del Conurbano.
En las presentaciones se expuso la existencia de estas plataformas clandestinas y se solicitó avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.
“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, afirmó el presidente de la Lotería bonaerense.
Tal como se detalló en este diario, la investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal del organismo, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital. Una de las complejidades del tema radica en que los administradores de estos sitios mudan constantemente sus dominios para evadir controles, alojan servidores en paraísos fiscales como Malta o Curazao, y operan desde el exterior.
El juego ilegal o clandestino mediante la modalidad online presenta dificultades a la hora de ser fiscalizado. ¿Cómo podría hacer cualquier organismo público –por ejemplo, las administraciones de las provincias en nuestro país- para controlarla? Allí no sólo existe evasión impositiva sino, fundamentalmente, luz verde para que menores de edad se vuelvan ludópatas y coloquen a sus familias frente a eventuales y terribles quebrantos, entre otras derivaciones.
Sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbe a las familias, muchas de las cuales supuestamente ignoran las costumbres de sus hijos, así como a la formación escolar y a los organismos de contralor del Estado, sean de los poderes Ejecutivo y Judicial, debiera analizarse a fondo este problema y adoptar medidas destinadas a neutralizarlo. Y en esa tarea, los poderles legislativos provinciales y el Congreso nacional debieran asimismo aportar la existencia de leyes que impidan la existencia y propagación de esta realidad tan preocupante.
