Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que se ubicó en el 2,5% mensual, y puso en duda los resultados del programa económico del Gobierno nacional. Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta de la senadora Patricia Bullrich, quien le contestó con dureza a través de la red social X y desató un nuevo cruce político de alto voltaje.

El dato inflacionario mostró una leve aceleración respecto de octubre (2,3%) y se ubicó por encima de lo esperado por el mercado. A partir de ese número, la exmandataria planteó interrogantes sobre el impacto del ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei y afirmó que el consumo continúa en caída, con cierres de fábricas y comercios. “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, escribió.

En su publicación, Cristina Kirchner señaló que la inflación se conoce luego de lo que definió como “el ajuste más grande del que se tenga memoria”, con recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias. También mencionó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones y el aumento del endeudamiento externo.

La expresidenta comparó el dato actual con noviembre de 2015, al cierre de su segundo mandato, cuando —según recordó— el denominado “IPC Congreso” mostraba una inflación mensual inferior. En ese sentido, sostuvo que aquel escenario se daba sin deuda con el FMI y con mejores indicadores sociales y salariales.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich respondió con dureza a las críticas de la expresidenta y la calificó como “presidiaria”, al tiempo que le pidió que no opine sobre economía.

La senadora afirmó que en los últimos dos años el Gobierno logró “romper ese esquema empobrecedor”, ordenar la economía y avanzar hacia un mayor nivel de libertad económica.

También interpretó los cuestionamientos de Cristina Kirchner como una reacción frente al rumbo adoptado por la actual administración.

“Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, cerró Bullrich.

Los datos oficiales del Indec

Según el Indec, la inflación de noviembre registró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto de octubre. En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 31,4%, mientras que en lo que va del año la suba alcanza el 27,9%.

La división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), impulsada por ajustes en tarifas de servicios públicos. Le siguió Transporte (3%), con subas en el transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En contraste, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%) mostraron las menores variaciones. Los precios regulados aumentaron 2,9%, los estacionales 0,4% y el IPC núcleo avanzó 2,6%.

El resultado final se ubicó por encima de las previsiones del mercado, ya que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación cercana al 2,3%.