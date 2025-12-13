Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Política y Economía |“¿En serio todo marcha de acuerdo al plan?”, tiró. Bullrich salió a cruzarla

Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre

Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
13 de Diciembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó la inflación de noviembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que se ubicó en el 2,5% mensual, y puso en duda los resultados del programa económico del Gobierno nacional. Sus declaraciones generaron una inmediata respuesta de la senadora Patricia Bullrich, quien le contestó con dureza a través de la red social X y desató un nuevo cruce político de alto voltaje.

El dato inflacionario mostró una leve aceleración respecto de octubre (2,3%) y se ubicó por encima de lo esperado por el mercado. A partir de ese número, la exmandataria planteó interrogantes sobre el impacto del ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei y afirmó que el consumo continúa en caída, con cierres de fábricas y comercios. “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, escribió.

En su publicación, Cristina Kirchner señaló que la inflación se conoce luego de lo que definió como “el ajuste más grande del que se tenga memoria”, con recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias. También mencionó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20.000 millones y el aumento del endeudamiento externo.

La expresidenta comparó el dato actual con noviembre de 2015, al cierre de su segundo mandato, cuando —según recordó— el denominado “IPC Congreso” mostraba una inflación mensual inferior. En ese sentido, sostuvo que aquel escenario se daba sin deuda con el FMI y con mejores indicadores sociales y salariales.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich respondió con dureza a las críticas de la expresidenta y la calificó como “presidiaria”, al tiempo que le pidió que no opine sobre economía.

La senadora afirmó que en los últimos dos años el Gobierno logró “romper ese esquema empobrecedor”, ordenar la economía y avanzar hacia un mayor nivel de libertad económica.

LE PUEDE INTERESAR

Ley de Discapacidad: fallo contra un decreto de Milei

LE PUEDE INTERESAR

El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado

También interpretó los cuestionamientos de Cristina Kirchner como una reacción frente al rumbo adoptado por la actual administración.

“Lo que leo no son críticas, presiento un poquito de miedo frente al rumbo correcto que estamos tomando. No se preocupe. Aproveche el tiempo que tiene para estudiar un poco más. Tal vez el Presidente pueda recomendarle uno o dos libros de economía”, cerró Bullrich.

Los datos oficiales del Indec

Según el Indec, la inflación de noviembre registró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto de octubre. En términos interanuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 31,4%, mientras que en lo que va del año la suba alcanza el 27,9%.

La división con mayor aumento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), impulsada por ajustes en tarifas de servicios públicos. Le siguió Transporte (3%), con subas en el transporte público, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En contraste, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%) mostraron las menores variaciones. Los precios regulados aumentaron 2,9%, los estacionales 0,4% y el IPC núcleo avanzó 2,6%.

El resultado final se ubicó por encima de las previsiones del mercado, ya que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación cercana al 2,3%.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Otro escándalo con una concejal libertaria
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión
River apura para sumar a Vera y a Prestianni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla