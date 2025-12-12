Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |ESCÁNDALO SIN FIN

El álbum maldito de Epstein: fotos explosivas vuelven a unir a Trump, Clinton y los poderosos del mundo

El álbum maldito de Epstein: fotos explosivas vuelven a unir a Trump, Clinton y los poderosos del mundo
12 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

Imágenes inéditas de la mansión del financista pedófilo sacuden a la política y a las élites globales. El Congreso de EE.UU. difundió fotos que exponen la cercanía de expresidentes, magnates y figuras clave con Jeffrey Epstein y reavivan las sospechas de encubrimiento.

Una nueva bomba política y mediática sacude a Estados Unidos. Congresistas demócratas hicieron públicas este viernes 19 fotos inéditas tomadas en la mansión del abusador sexual Jeffrey Epstein que vuelven a poner bajo los reflectores a algunas de las figuras más influyentes del planeta: Donald Trump, Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson y hasta Woody Allen.

Las imágenes, obtenidas del patrimonio personal de Epstein y difundidas por el House Oversight Committee del Congreso, no muestran delitos sexuales ni menores de edad, pero exponen sin filtros la cercanía del financista con el poder político, económico y cultural, reavivando una trama que muchos creían cerrada tras su muerte en prisión.

Entre las fotos más perturbadoras aparece una caja de preservativos con una caricatura del rostro de Trump y la leyenda “Soy Enormeee”, acompañada por un cartel que dice: “Condones Trump: 4,50 dólares”. Otra imagen muestra al entonces magnate inmobiliario rodeado de seis mujeres cuyos rostros fueron deliberadamente ocultados por el comité. En otra escena, Steve Bannon y Epstein posan frente a un espejo, en una postal inquietante del vínculo entre el financista y la ultraderecha estadounidense.

El álbum también incluye imágenes de Bill Clinton junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, hoy condenada por tráfico sexual, además de una foto de Bill Gates con el ex príncipe Andrés de Gran Bretaña, otro nombre recurrente en el escándalo. El ex presidente de Harvard Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz y el director de cine Woody Allen completan la lista de apariciones que vuelven a sacudir al establishment.

El congresista Robert García, principal demócrata del comité, fue categórico: el material forma parte de un archivo mucho mayor que incluye más de 95.000 fotografías, miles de correos electrónicos y registros de propiedades utilizadas por Epstein entre 1990 y 2019. “Es hora de terminar con el encubrimiento de la Casa Blanca y hacer justicia a los sobrevivientes”, afirmó. Y lanzó una advertencia directa: “Estas imágenes plantean todavía más preguntas sobre los lazos de Epstein con algunos de los hombres más poderosos del mundo”.

Los vínculos con Donald Trump vuelven a ocupar el centro de la escena. Ambos compartieron durante años los mismos círculos sociales en Manhattan y Palm Beach. Aunque el actual presidente no fue acusado penalmente, correos electrónicos publicados recientemente incluyen afirmaciones de Epstein según las cuales Trump “sabía lo de las chicas” y “pasó horas” con una de sus principales acusadoras, Virginia Giuffre, fallecida en 2023. La Casa Blanca respondió calificando esos mensajes como un “engaño” y aseguró que “no prueban absolutamente nada”.

En el caso de Clinton, sus voceros reiteraron que cortó relación con Epstein antes de su arresto en 2019 y que desconocía sus crímenes. Gates, por su parte, volvió a lamentar públicamente sus encuentros con el financista: “Fue un gran error”, admitió años atrás.

Mientras tanto, los archivos completos del Departamento de Justicia siguen sin ver la luz, pese a una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso que ordena su publicación. Para los demócratas, las fotos difundidas son solo la punta del iceberg de una historia que todavía esconde secretos incómodos.

El escándalo Epstein, lejos de cerrarse, vuelve a abrir sus fauces y amenaza con arrastrar nuevamente a la cima del poder mundial a un infierno del que nadie parece salir indemne.

