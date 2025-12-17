Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

17 de Diciembre de 2025 | 11:58

Escuchar esta nota

Wos se presenta este sábado 20 de diciembre en el Hipódromo de La Plata, en el marco de Noches Capitales, el ciclo musical que se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de la región. El show marcará la última luna del 2025 dentro del festival y promete una noche intensa, cargada de energía, emoción y una fuerte conexión con el público.

El artista llega a La Plata en uno de los momentos más sólidos de su carrera, luego de agotar seis funciones en el Estadio Obras Sanitarias y cerrar un año atravesado por shows multitudinarios y una presencia artística que lo reafirma como una de las voces centrales de la música argentina actual. Su propuesta en vivo, que fusiona rap, rock y canción, transforma cada presentación en una verdadera ceremonia colectiva.

El show de Wos será el cierre de una edición de Noches Capitales que contó con presentaciones destacadas de artistas como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Los Autenticos Decadentes, Abel Pintos Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro y Guasones, reafirmando el carácter diverso, generacional y transversal del ciclo, que volvió a convertir al Hipódromo de La Plata en un escenario a cielo abierto de referencia.

Las entradas para el show de Wos se encuentran disponibles a través de Livepass, con la posibilidad de adquirirlas en 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, uno de los beneficios más elegidos por el público. El cierre de Noches Capitales 2025 promete ser una de las noches más convocantes del año.
 

