Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?

"Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado
En el epicentro de una fuerte polémica institucional que atraviesa al fútbol argentino, un grupo de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha consolidado un respaldo cerrado a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad. Como si fuesen sus Salieris, entre la falta de originalidad y conformistas frente a la "genialidad" del líder máximo del fútbol nacional.
Estos dirigentes se mantienen alineados detrás de Tapia y su círculo pese a las crecientes críticas públicas y las acusaciones de falta de transparencia, porque advierten que un cambio de conducción podría poner en riesgo “privilegios” y posiciones de influencia conquistadas en la estructura del deporte líder argentino.
Entre los nombres que se destacan como parte de esta “armada” que defendió a Tapia, se mencionan dirigentes vinculados a clubes de menor jerarquía nacional pero con peso en el órgano deliberativo de la AFA, como: Fabián Lovato (San Telmo), Martín Camarero (Brown de Adrogué), Jorge Milano (Villa Dálmine) y Javier Marín (Acassuso).
Pablo Toviggino, Luciano Nakis -el "secanucas"-, Cristian Malaspina, Nicolás Russo (Lanús), Gonzalo Belloso (Rosario Central), Juan Román Riquelme (Boca), Marcelo Moretti (San Lorenzo), Fabián Berlanga (Vélez), Luis Artime (Belgrano), Abel Poza (Huracán), Juan Manuel Cavagliatto (Instituto), Matías Tapia (Barracas), Maximiliano Levy (Almirante Brown), y otros como Jorge Barrios, Gabriel Grecco, Gabriel Mansilla, Javier Méndez Cartier, Dante Majori y Marcelo Achille. .
Estos dirigentes, aliados estratégicos del presidente de la AFA, fueron citados como parte del grupo “incondicional” que apoya las decisiones de la cúpula dirigencial ante cualquier intento de cuestionarlas desde fuera de la estructura del fútbol argentino.
Además, se ha difundido un documento firmado por 22 dirigentes del fútbol del interior, mayoritariamente del Consejo Federal del Fútbol Argentino, que reafirmó su apoyo público a la conducción de Tapia y su mano derecha, el tesorero de AFA Pablo Toviggino. El texto, que reivindica los llamados “logros institucionales”, destaca que este respaldo se sostiene frente a lo que consideran “operaciones mediáticas” y presiones externas sobre la conducción del organismo.
