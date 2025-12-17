Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Información General

Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector

17 de Diciembre de 2025 | 11:45

Un nuevo caso de litigiosidad laboral volvió a encender las alarmas en el entramado productivo argentino. Se trata de "El bahiense", una pequeña y mediana empresa dedicada a la elaboración de aditivos alimenticios quedó al borde del colapso financiero tras recibir una condena judicial cercana a los 250 millones de pesos, una cifra que, según advierten desde el sector empresario, pone en riesgo la continuidad de la firma y los puestos de trabajo que genera.

El conflicto se originó a partir de una relación laboral que derivó en una disputa judicial prolongada. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el trabajador involucrado se ausentó de su puesto durante un extenso período por motivos personales. Al reincorporarse, se produjo un episodio que afectó la producción de la empresa, lo que derivó en una sanción disciplinaria de carácter temporal. Sin embargo, esa medida fue interpretada como un despido y dio inicio a una demanda laboral.

Lo que comenzó como un reclamo económico relativamente acotado fue escalando con el paso del tiempo. La cifra original del juicio, que rondaba unos pocos millones de pesos, terminó multiplicándose de manera exponencial como consecuencia de la aplicación de intereses, actualizaciones y criterios judiciales que elevaron el monto final hasta niveles considerados “impagables” para una PyME.

“Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajo”, explicó el dueño, Mario Fiore, en diálogo con una radio porteña. Tras ese episodio, la firma dispuso una suspensión de 15 días, pero el empleado se consideró despedido y avanzó con la demanda judicial. “No es que vino a hablar conmigo o con alguno de mis hijos para decir que le parecía injusto”, sostuvo empresario, quien agregó: "Se aplicaron cargos e intereses. Si yo pudiera conseguir esa tasa de interés que ellos aplican, que no sé si es de Marte o de la Luna, sería del 20% mensual, aproximadamente”.

Desde la empresa aseguran que cumplen con todas las normativas vigentes y que mantienen a la totalidad de su personal debidamente registrado. Actualmente, la firma emplea a cerca de setenta trabajadores, quienes también se ven afectados por la incertidumbre que genera una sentencia de esta magnitud. “Una condena así no solo castiga al empleador, sino que pone en riesgo a toda la estructura productiva”, sostienen desde el entorno del empresario.

El debate sobre el sistema laboral

El caso reavivó el debate sobre el sistema laboral y judicial argentino, especialmente en un contexto económico complejo para las pequeñas y medianas empresas. La combinación de alta presión impositiva, caída del consumo, dificultades para acceder al crédito y aumento de los costos operativos ya representa un desafío significativo para el sector. A esto se suma ahora el impacto de juicios laborales con montos que pueden resultar determinantes para la supervivencia de las compañías.

Referentes del ámbito empresarial advierten que la elevada litigiosidad genera un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y la contratación de personal en blanco. En muchos casos, señalan, el temor a enfrentar reclamos judiciales millonarios termina afectando decisiones clave, como la incorporación de nuevos empleados o la ampliación de la capacidad productiva.

“El problema no es el reclamo legítimo del trabajador, sino la falta de equilibrio en el sistema”, remarcan desde el sector PyME. En ese sentido, sostienen que es necesario avanzar hacia un esquema que garantice derechos laborales sin poner en jaque la viabilidad de las empresas, especialmente de aquellas que constituyen el principal motor de generación de empleo en el país.

Este nuevo episodio se suma a otros casos similares que vienen ganando visibilidad y alimentan la discusión sobre una posible reforma del marco laboral. Mientras tanto, cientos de pequeñas empresas observan con preocupación cómo fallos de este tipo pueden transformar un conflicto puntual en una amenaza estructural, no solo para los empleadores, sino también para los trabajadores y las economías locales donde estas firmas desarrollan su actividad.

