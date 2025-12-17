Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector

Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
"Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa
Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad
Trump ordenó el bloqueo a los buques petroleros de Venezuela
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Micros en La Plata: el nuevo año viene con una suba de boleto del 4,5%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo caso de litigiosidad laboral volvió a encender las alarmas en el entramado productivo argentino. Se trata de "El bahiense", una pequeña y mediana empresa dedicada a la elaboración de aditivos alimenticios quedó al borde del colapso financiero tras recibir una condena judicial cercana a los 250 millones de pesos, una cifra que, según advierten desde el sector empresario, pone en riesgo la continuidad de la firma y los puestos de trabajo que genera.
El conflicto se originó a partir de una relación laboral que derivó en una disputa judicial prolongada. De acuerdo con la reconstrucción del caso, el trabajador involucrado se ausentó de su puesto durante un extenso período por motivos personales. Al reincorporarse, se produjo un episodio que afectó la producción de la empresa, lo que derivó en una sanción disciplinaria de carácter temporal. Sin embargo, esa medida fue interpretada como un despido y dio inicio a una demanda laboral.
Lo que comenzó como un reclamo económico relativamente acotado fue escalando con el paso del tiempo. La cifra original del juicio, que rondaba unos pocos millones de pesos, terminó multiplicándose de manera exponencial como consecuencia de la aplicación de intereses, actualizaciones y criterios judiciales que elevaron el monto final hasta niveles considerados “impagables” para una PyME.
“Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajo”, explicó el dueño, Mario Fiore, en diálogo con una radio porteña. Tras ese episodio, la firma dispuso una suspensión de 15 días, pero el empleado se consideró despedido y avanzó con la demanda judicial. “No es que vino a hablar conmigo o con alguno de mis hijos para decir que le parecía injusto”, sostuvo empresario, quien agregó: "Se aplicaron cargos e intereses. Si yo pudiera conseguir esa tasa de interés que ellos aplican, que no sé si es de Marte o de la Luna, sería del 20% mensual, aproximadamente”.
Desde la empresa aseguran que cumplen con todas las normativas vigentes y que mantienen a la totalidad de su personal debidamente registrado. Actualmente, la firma emplea a cerca de setenta trabajadores, quienes también se ven afectados por la incertidumbre que genera una sentencia de esta magnitud. “Una condena así no solo castiga al empleador, sino que pone en riesgo a toda la estructura productiva”, sostienen desde el entorno del empresario.
El caso reavivó el debate sobre el sistema laboral y judicial argentino, especialmente en un contexto económico complejo para las pequeñas y medianas empresas. La combinación de alta presión impositiva, caída del consumo, dificultades para acceder al crédito y aumento de los costos operativos ya representa un desafío significativo para el sector. A esto se suma ahora el impacto de juicios laborales con montos que pueden resultar determinantes para la supervivencia de las compañías.
LE PUEDE INTERESAR
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
LE PUEDE INTERESAR
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Referentes del ámbito empresarial advierten que la elevada litigiosidad genera un clima de incertidumbre que desalienta la inversión y la contratación de personal en blanco. En muchos casos, señalan, el temor a enfrentar reclamos judiciales millonarios termina afectando decisiones clave, como la incorporación de nuevos empleados o la ampliación de la capacidad productiva.
“El problema no es el reclamo legítimo del trabajador, sino la falta de equilibrio en el sistema”, remarcan desde el sector PyME. En ese sentido, sostienen que es necesario avanzar hacia un esquema que garantice derechos laborales sin poner en jaque la viabilidad de las empresas, especialmente de aquellas que constituyen el principal motor de generación de empleo en el país.
Este nuevo episodio se suma a otros casos similares que vienen ganando visibilidad y alimentan la discusión sobre una posible reforma del marco laboral. Mientras tanto, cientos de pequeñas empresas observan con preocupación cómo fallos de este tipo pueden transformar un conflicto puntual en una amenaza estructural, no solo para los empleadores, sino también para los trabajadores y las economías locales donde estas firmas desarrollan su actividad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí