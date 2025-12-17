"Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado

Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
Fue por la conformación de la Comisión de Trabajo, que presidirá la legisladora libertaria
Escuchar esta nota
La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada hoy como titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hecho que fue cuestionado por José Mayans, líder de la bancada peronista del Senado, en lo que fue un verdadero escándalo.
Mayans protagonizó una escena poco usual para los modos de la Cámara alta cuando se sentó en el mesa de la Presidencia de la Comisión, al lado de Bullrich, y, a los gritos, se expresó: “Hacen lo que se les canta las pelotas”.
El legislador fundamentó su rechazo en el artículo 14 del Reglamento del Senado, argumentando que la composición de la comisión, acordada previamente por los jefes de otros bloques, no contaba con el aval del pleno del cuerpo.
Mayans dirigió sus críticas directamente hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, afirmando que no posee facultades delegadas para integrar las comisiones de manera arbitraria. "Vienen con un atropello basado en una resolución de bloques que no existen", sentenció, haciendo referencia a que las normativas de 2023 habrían quedado sin efecto tras el recambio legislativo del 10 de diciembre.
A pesar de las impugnaciones, el oficialismo y sus aliados avanzaron con la orden del día. El momento de mayor tensión ocurrió cuando el senador Bartolomé Abdala propuso a Patricia Bullrich para presidir la Comisión de Trabajo. La moción fue aprobada a mano alzada por los 12 integrantes presentes (dejando 5 vacantes reservadas para el kirchnerismo), lo que desató la furia de Mayans.
Por su parte, Bullrich, elevando la voz para ser escuchada por encima del estruendo, convocó formalmente al inicio del debate para las 11hs., confirmando la presencia de funcionarios clave como el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien durante el debate afirmó que el proyecto de reforma laboral conserva los derechos “esenciales de los trabajadores” y resaltó que fue un pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de Sandra Pettovello para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”, dijo Cordero.
Según Cordero, en otro tramo de la defensa de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional, “para que haya una persona trabajando, alguien tiene que contratarla”. “La imposición no forma parte de la libertad de la contratación; y la libertad de la contratación tiene que tener reglas claras. Reglas que permitan que haya un fomento, y no un estancamiento”, agregó.
El mismo escenario de impugnaciones y reclamos se replicó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el kirchnerismo también desconoció la legalidad de la convocatoria. No obstante, en dicha instancia, se logró ratificar a Ezequiel Atauche como presidente.
La advertencia de la oposición fue clara: si el oficialismo no retrocede en lo que ellos consideran una violación a las normas parlamentarias, el debate sobre el futuro laboral de los argentinos no se definirá sólo en el recinto. “Esto va derecho a los tribunales”, advirtió Mayans, anticipando una posible parálisis legislativa por la vía judicial que podría demorar las reformas estructurales que busca el Gobierno.
