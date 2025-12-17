La ciudad de La Plata tendrá este miércoles una jornada templada a cálida, con cielo algo nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 31 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se espera una mínima de 15°C, mientras que hacia la tarde el termómetro irá en ascenso acompañado por vientos moderados del noroeste, con algunas ráfagas que podrían sentirse especialmente en horas centrales del día.

El calor continuará en los próximos días. Para el jueves, el SMN anticipa una jornada calurosa, con cielo algo nublado, condiciones ventosas y una temperatura que oscilará entre los 20 y 33 grados, con vientos que rotarán del noroeste al sudeste.

En tanto, el viernes se mantendrá el tiempo cálido, con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del este y marcas térmicas que irán desde los 20°C de mínima hasta los 30°C de máxima.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico oficial.