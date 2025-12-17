Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra el local de comidas y se estrelló contra un árbol en La Plata

Un episodio dramático y, por fortuna, sin víctimas fatales se vivió este miércoles por la mañana en Plaza Moreno, cuando un hombre que conducía su auto sufrió un paro cardíaco, subió a la vereda, impactó contra un local de comidas rápidas llamado "El Pulpito" y terminó estrellándose contra un árbol, a metros de peatones que lograron apartarse a tiempo.

Según los primeros testimonios que accedió EL DIA, contaron que el vehículo avanzó sin control hacia el interior de la plaza y generó escenas de pánico entre las personas que caminaban por el lugar. “Fue cuestión de segundos: algunos se corrieron rápido y eso evitó una tragedia mayor”, relató un testigo presencial.

En tanto, la asistencia fue inmediata. Un camarógrafo que se encontraba en la plaza intervino de manera decisiva: al advertir que el conductor no reaccionaba, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los servicios de emergencia. El hombre que prestó auxilio es profesor de Educación Física y cuenta con formación en RCP, un dato clave para sostener al conductor con vida hasta su traslado en camilla.

Por otro lado, un periodista que cubría la escena confirmó la secuencia: “Estuve ahí. El camarógrafo mío le hizo RCP porque estaba justo en la plaza. Lo ayudó hasta que llegó la ambulancia; no salió caminando del auto, lo sacaron en camilla. Le hicieron maniobras de reanimación y lo estabilizaron”.

El auto permanecía aún sobre la plaza horas después del hecho, a la espera de las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro. El local gastronómico sufrió daños materiales, al igual que parte del mobiliario urbano, aunque no se registraron heridos entre los peatones.

La rápida reacción de quienes estaban en el lugar y la capacitación en primeros auxilios resultaron determinantes. Un episodio que pudo haber terminado en tragedia y que vuelve a poner en valor la importancia de saber RCP en espacios públicos.