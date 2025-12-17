Orden de bloqueo a los buques petroleros

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció anoche un bloqueo naval de los “buques petroleros sancionados” que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. Fue días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.
Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Venezuela devuelva “a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron”.
Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.
Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de “robo descarado”.
Actualmente Caracas produce unos 930.000 barriles diarios, y la mayor parte de sus exportaciones van a parar a China.
