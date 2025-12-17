Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

La Ciudad

¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio

¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
17 de Diciembre de 2025 | 10:13

Escuchar esta nota

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Enfermedades Poco Frecuentes (DIEL), perteneciente al Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) y del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP) ambos dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y al CONICET, recibió el premio FABA + FBA, otorgado por la Federación bioquímica de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo premiado fue: “La secuenciación de exoma completo revela las causas de nefronoptisis e infertilidad masculina en una familia Argentina”. El mismo fue realizado por los Doctores: Paula Rozenfeld, Mariano Fernández, Emilio Vaena, Nahuel Ramella, Elizabeth Cattaneo.

Cabe resaltar que los científicos decidieron donar la totalidad del premio para continuar realizando estudios de manera gratuita.

El DIEL es uno de los pocos centros públicos del país que ofrece diagnóstico confirmatorio de laboratorio de distintas enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes (EPoF) son un grupo de aproximadamente 8000 patologías que afectan de manera individual a menos de 1 cada 2000 personas, predominantemente de origen genético.

En Argentina, más de tres millones de personas presentan alguna EPoF siendo una de las mayores causas de muerte en edad pediátrica. El diagnóstico temprano y preciso representa un gran desafío clínico.

En este contexto, se implementó el proyecto de Genómica Clínica de Enfermedades Poco Frecuentes (GeCEPoF) con el objetivo de mejorar su diagnóstico genético a nivel nacional mediante el uso de Tecnologías de Secuenciación Masiva (TSM).

LE PUEDE INTERESAR

En Villa Elvira temen por palmeras que no paran de crecer: "Son un peligro"

LE PUEDE INTERESAR

Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad

En este trabajo se reportó el diagnostico genético preciso de una paciente con nefropatía crónica de etiología desconocida.

Se aplicó la tecnología de secuenciación de exoma, con lo cual identificamos la presencia de dos variantes patogénicas en el gen NPHP4, lo cual establece el diagnóstico de la enfermedad de Nefronoptisis en la paciente.

Posteriormente,  se realizó el asesoramiento genético y el estudio a todos los familiares de la paciente, donde  se reveló  que su hermano padecía la misma patología renal, y además se explica su cuadro de infertilidad.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Últimas noticias de La Ciudad

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

En Villa Elvira temen por palmeras que no paran de crecer: "Son un peligro"

Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad

Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Información General
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual
Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a las invasiones extraterrestres con “El día de la revelación"
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa 
¡Bombazo! Desde la cárcel Morena Rial se postuló a Gran Hermano Generación Dorada y generó revuelo
Policiales
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Deportes
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla