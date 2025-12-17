Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
"Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa
Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad
Trump ordenó el bloqueo a los buques petroleros de Venezuela
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Micros en La Plata: el nuevo año viene con una suba de boleto del 4,5%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un grupo de investigadores del Laboratorio de Enfermedades Poco Frecuentes (DIEL), perteneciente al Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP) y del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP) ambos dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y al CONICET, recibió el premio FABA + FBA, otorgado por la Federación bioquímica de la Provincia de Buenos Aires.
El trabajo premiado fue: “La secuenciación de exoma completo revela las causas de nefronoptisis e infertilidad masculina en una familia Argentina”. El mismo fue realizado por los Doctores: Paula Rozenfeld, Mariano Fernández, Emilio Vaena, Nahuel Ramella, Elizabeth Cattaneo.
Cabe resaltar que los científicos decidieron donar la totalidad del premio para continuar realizando estudios de manera gratuita.
El DIEL es uno de los pocos centros públicos del país que ofrece diagnóstico confirmatorio de laboratorio de distintas enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades poco frecuentes (EPoF) son un grupo de aproximadamente 8000 patologías que afectan de manera individual a menos de 1 cada 2000 personas, predominantemente de origen genético.
En Argentina, más de tres millones de personas presentan alguna EPoF siendo una de las mayores causas de muerte en edad pediátrica. El diagnóstico temprano y preciso representa un gran desafío clínico.
En este contexto, se implementó el proyecto de Genómica Clínica de Enfermedades Poco Frecuentes (GeCEPoF) con el objetivo de mejorar su diagnóstico genético a nivel nacional mediante el uso de Tecnologías de Secuenciación Masiva (TSM).
LE PUEDE INTERESAR
En Villa Elvira temen por palmeras que no paran de crecer: "Son un peligro"
En este trabajo se reportó el diagnostico genético preciso de una paciente con nefropatía crónica de etiología desconocida.
Se aplicó la tecnología de secuenciación de exoma, con lo cual identificamos la presencia de dos variantes patogénicas en el gen NPHP4, lo cual establece el diagnóstico de la enfermedad de Nefronoptisis en la paciente.
Posteriormente, se realizó el asesoramiento genético y el estudio a todos los familiares de la paciente, donde se reveló que su hermano padecía la misma patología renal, y además se explica su cuadro de infertilidad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí