Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Richard Torres, de 19 años, presentó el cupón ganador. “Es un premio familiar”, afirmó. Vive en Altos de San Lorenzo
La suerte volvió a sonreírle a un lector de EL DIA. Richard Torres, estudiante de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, fue el único ganador del Súper Cartonazo de esta semana y se llevó el pozo total de 4 millones de pesos.
El joven, de 19 años y vecino de la localidad de Altos de San Lorenzo, se presentó con la tarjeta ganadora y acreditó los 15 aciertos que le permitieron quedarse con el premio mayor. Según contó, en su familia el juego es casi una tradición: es su mamá, de 39 años, quien suele comprar el diario los jueves para recibir el cartón, mientras que entre todos se encargan luego de seguir los números.
“Mi mamá es la que juega y yo voy tanteando los números que salen”, explicó Richard, quien tiene dos hermanos y destacó el carácter familiar del Súper Cartonazo. Aunque el premio quedó a su nombre, aseguró que el destino del dinero ya fue conversado puertas adentro. “Es un premio familiar. Yo tengo algunas deudas, como la de la moto, así que me va a ayudar mucho. También quiero comprarme un casco y después veremos”, comentó.
El Súper Cartonazo comienza cada jueves con el cartón que se entrega junto a la edición impresa de EL DIA. Desde el viernes y hasta el martes siguiente, los participantes deben seguir los números que se publican diariamente tanto en el diario como en eldia.com. Cada jornada se difunden diez números, del 00 al 89.
El objetivo es reunir los 15 números que figuran en el cupón. La instancia decisiva es el martes, cuando se publica la quinta y última tanda semanal. Quienes logren completar la tarjeta deberán presentarse con el cupón ganador en las oficinas de EL DIA, en diagonal 80 Nº 815, antes de las 17.
En caso de haber más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales. Además, continúa vigente el premio por línea, que entrega 300.000 pesos semanales, aunque en este caso el monto no es acumulativo.
El último había repartido 30 millones de pesos entre tres lectores: Eduardo Fabián Herrera (59), de Berisso; Pablo Javier Cultreras (49), del barrio El Mondongo; y Cecilia Sánchez Benítez (83), de Barrio Hipódromo. Los tres lograron completar los 15 aciertos y se presentaron en la redacción del diario.
Herrera y Cultreras, además, exhibieron los cinco cupones publicados los domingos, lo que les permitió dividir en partes iguales un premio adicional de 20 millones de pesos. De este modo, cada uno recibió 13,3 millones, mientras que Sánchez Benítez se quedó con 3.333.333 pesos, correspondientes al pozo de 10 millones.
