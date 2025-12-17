Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ante el anuncio de la reforma laboral impulsada por nación

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la "libertad de matrícula"

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
17 de Diciembre de 2025 | 03:24
Edición impresa

“En defensa de la regulación, la ética y la calidad de la atención sanitaria” se pronunció el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires ante la posible reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

A través de un comunicado, la entidad expresó su “profunda preocupación” en relación a la incorporación de la “libertad de matrícula o el empadronamiento profesional voluntario”, indicó.

Asimismo, desde la entidad se señaló que la “medida no aportaría mejoras al sistema sanitario, sino que generaría un impacto negativo tanto en la calidad de la atención como en las condiciones laborales de los profesionales”.

En esa línea, puntualizó que “la eliminación o debilitamiento de los Colegios Profesionales” traería como resultado “la pérdida de organismos autogestivos esenciales para garantizar el control de la matrícula, la promoción de la ética, la vigilancia del ejercicio adecuado de la profesión y la defensa de estándares de calidad indispensables para la seguridad de la población”, indicó.

Según la Mesa Directiva del colegio profesional, sin la regulación actual “se abriría un escenario crítico caracterizado por un deterioro del control legal y disciplinario, que expondría a la ciudadanía a mayores riesgos frente al intrusismo y la mala praxis”, aseveró.

Además, otra consecuencia sería que “sin un registro centralizado y confiable ni un cuerpo colegiado que actúe como tribunal de ética, los procesos de verificación, evaluación y sanción quedarían fragmentados o incluso inmersos en un vacío regulatorio”, expresó el Colegio.

Asimismo, según el Colegio de Médicos bonaerense, la “libertad de matrícula” provocaría una merma en la calidad asistencial e impactaría negativamente en las condiciones laborales de los médicos, entre otras consecuencias.

En definitiva, el Colegio de Médicos bonaerense advirtió el rechazo a “toda medida que ponga en riesgo la protección de la comunidad y la integridad de la profesión médica”, concluyeron.

ABOGADOS

Por su parte, un sector de los abogados de la Ciudad expresó su rechazo al proyecto de reforma laboral.

La Asociación Civil Laboralistas Platenses advirtió que el proyecto del Ejecutivo nacional es un fuerte retroceso en materia de derechos. Según los profesionales, la iniciativa beneficia a grandes grupos económicos y profundiza la precarización del trabajo.

En su pronunciamiento público en redes sociales se cuestionó que el proyecto no haya sido sometido a un debate público amplio. La entidad señaló que fue redactado por sectores “que defienden los intereses de los grupos económicos concentrados”, lo que derivará en “una brutal transferencia de ingresos en perjuicio de quienes viven de su trabajo”. Se concluyó que la reforma busca “eliminar” institutos centrales de protección del Derecho del Trabajo, afectando normas individuales, colectivas y de la seguridad social.

 

