Axel Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Los legisladores querían que los recursos les llegaran de forma automática. El Gobernador dijo no. Cruces y polémica

16 de Diciembre de 2025 | 19:20

Un escándalo político de enorme repercusión y final incierto se generó entre Axel Kicillof y la Cámara de Diputados bonaerense. El Gobernador, en un hecho inédito, vetó varios artículos del presupuesto que se habían asignado los legisladores. Puntualmente, observó la forma en que los diputados querían que les llegaran los recursos: por goteo, tal como los reciben los municipios los giros de la coparticipación.

El Ejecutivo va derivando fondos en la medida que cuenta con disponibilidad, pero los diputados establecieron un mecanismo distinto, para asegurarse los recursos en forma diaria y evitar posibles discrecionalidades de la administración central.

El caso es que el gobierno de Kicillof puso el grito en el cielo y vetó cuatro artículos que establecían las nueva operatoria. “Lo que hizo Kicillof es inconstitucional; el artículo 94 de la Constitución establece claramente que el Presupuesto de ambas cámaras no pueden ser vetados”, cuestionaban fuentes de la Cámara baja.

Desde el Gobierno sostenían que no era un veto total sino parcial. Y al mismo tiempo, disparaban munición gruesa sobre los legisladores. “El presupuesto no se tocó, lo que se vetó es ese mecanismo unilateral que instrumentaron para darse un privilegio por sobre los 17 millones de bonaerenses. “¿Con qué cara le van a explicar a docentes y policías que sus gastos no salariales son más importantes que los salarios?”, añadían.

La tensión generada por el Presupuesto de Diputados no parece desvinculada de la disputa a cielo abierto que Kicillof mantiene con La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa. Estos dos últimos sectores controlan Diputados e impusieron autoridades (ahora preside Alejandro Dichiara) pese a los deseos del kicillofismo de encumbrar en la presidencia a Mariano Cascallares.

EN DESARROLLO

