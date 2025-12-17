Falleció el histórico fotógrafo Rodolfo Malaver en Quilmes

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció
Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata
Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense
VIDEO.- "Hacen lo que se les canta las pelotas": el fuerte cruce entre Mayans y Bullrich en el Senado
Barros Schelotto, entre la final ante Estudiantes y su amor por Gimnasia: "Lo vivo como un clásico"
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
Acoso laboral y acuerdo millonario: detalles de la demanda contra el marido de Maru Botana
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Wos cierra Noches Capitales 2025: cómo y dónde comprar entradas
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Miércoles caluroso en La Plata: anuncian que la temperatura trepará hasta los 31 grados
Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
VIDEO. Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad
Trump ordenó el bloqueo a los buques petroleros de Venezuela
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A los 94 años falleció Rodolfo Alfredo Malaver, reconocido fotógrafo quilmeño y uno de los grandes impulsores de la actividad fotográfica en la ciudad de Quilmes. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad local, que lo despidió destacando su invaluable aporte cultural y su legado visual, construido a lo largo de más de medio siglo de trabajo ininterrumpido.
Malaver nació el 30 de noviembre de 1931 en la ciudad de Buenos Aires y, siendo muy joven, se trasladó junto a su familia a Quilmes, donde desarrolló la mayor parte de su vida personal y profesional. En el distrito, cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 1 y luego realizó su formación técnica en la Escuela Industrial Nº 6, para finalmente especializarse en óptica y fotografía en la Capital Federal.
A lo largo de su extensa trayectoria en el partido, Rodolfo Malaver recibió numerosos reconocimientos por su labor, entre ellos el prestigioso premio Sol de Oro. Asimismo, en el año 2018, fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Quilmes, un reflejo del profundo impacto que su obra y su mirada han tenido en la identidad y la vida cultural de la comunidad quilmeña.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí