Quilmes

Falleció el histórico fotógrafo Rodolfo Malaver en Quilmes

17 de Diciembre de 2025 | 12:10

A los 94 años falleció Rodolfo Alfredo Malaver, reconocido fotógrafo quilmeño y uno de los grandes impulsores de la actividad fotográfica en la ciudad de Quilmes. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad local, que lo despidió destacando su invaluable aporte cultural y su legado visual, construido a lo largo de más de medio siglo de trabajo ininterrumpido.

Malaver nació el 30 de noviembre de 1931 en la ciudad de Buenos Aires y, siendo muy joven, se trasladó junto a su familia a Quilmes, donde desarrolló la mayor parte de su vida personal y profesional. En el distrito, cursó sus estudios primarios en la Escuela Nº 1 y luego realizó su formación técnica en la Escuela Industrial Nº 6, para finalmente especializarse en óptica y fotografía en la Capital Federal.

A lo largo de su extensa trayectoria en el partido, Rodolfo Malaver recibió numerosos reconocimientos por su labor, entre ellos el prestigioso premio Sol de Oro. Asimismo, en el año 2018, fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Quilmes, un reflejo del profundo impacto que su obra y su mirada han tenido en la identidad y la vida cultural de la comunidad quilmeña.

