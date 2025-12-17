Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Después de vencer a racing

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Sumó su conquista 15 pero, muy importante, revalorizó a su plantel justo en la antesala de un mercado que lo tendrá como vendedor de forma necesaria

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

TiaGO pALACIOS Y eDWIN cETRÉ, dos exponentes de jugadores que se revalorizaron en los playoffs

17 de Diciembre de 2025 | 05:50
Edición impresa

El panorama financiero en Estudiantes cambió de la noche a la mañana. En realidad pasaron 30 días y 500 noches... Ahora el panorama es más alentador y en medio de tanta preocupación por el futuro llegó esta bocanada de oxígeno, en los playoffs que terminaron con la coronación del equipo en el torneo Clausura 2025.

Es verdad que el premio pareció casi un chiste: 500 mil dólares. Con ese dinero podrá costear los gastos por la movilización de hinchas desde La Plata hasta Santiago del Estero y pagar una parte del traslado que se viene para San Nicolás.

Pero el Pincha logró torcer un rumbo que venía torcido: que varios de sus jugadores hayan levantado su nivel en estas cuatro fechas clave. Sin dudas que elevaron su cotización a niveles que duplican y hasta triplican lo que de alguna manera valían después de ese partido contra Argentinos Juniors, en la última fecha del torneo.

El caso más emblemático es el de Tiago Palacios. El jugador había estado a punto de ser transferido luego de la serie de octavos de final de la Copa Libertadores. Lo quería el Spartk Moscú y ofreció un dinero que no convenció a la dirigencia. Fue una apuesta pensada en ser vendida por una suma cerca a los 10 millones de dólares y lo que ofrecían los rusos ni se acercaba a la mitad. Todo cambió en un mes.

Palacios no solo que mejoró su rendimiento individual sino que aportó goles importantes, de esos que marcan una huella. Les anotó a Central Córdoba y Gimnasia, con buenas definiciones y pisando el área, algo que tanto se le pedía. Aquellos murmullos recibidos cuando fue reemplazado ante el Bicho cambiaron por una ovación y recuperar ese lugar al que lo imaginaron cuando lo fueron a buscar.

Lo mismo le cabe a Edwuin Cetré, el jugador que recuperó su mejor versión en los playoffs. Ya venía en ascenso en las fechas finales y desde Rosario Central en adelante fue el “jugador más determinante” de cada partido. La rompió toda.

En Arroyito hizo el gol del triunfo con un remate fuerte y cruzado a pura clase. En Santiago del Estero le dio el pase gol a Palacios, situación que repitió en el Bosque contra Gimnasia. Su único error fue en la definición por penales pero nadie le podrá reprochar nada.

En el torneo Clausura quedó como el máximo asistidor junto a a Gabriel Rojas (Racing) y Mateo Del Blanco (Unión), los tres con cinco. El colombiano asistió a Castro, Carrillo, Núñez y a Palacios por duplicado, estas últimas dos en las fechas finales.

A esos jugadores le tiene que sumar a Santiago Ascacibar, que también mostró su mejor cara en el tramo final después de un año con altibajos. Si River o Boca vienen por él van a tener que dejar algo de dinero: el Pincha tiene el ciento por ciento de su ficha mientras que por Cetré posee el 50.

Román Gómez también se potenció y se sumó al team que ya tenía a Mikel Amondarian como abanderado y a Joaquín Tobio Burgos de escolta.

Como si fuera poco se quedó con el 70 por ciento de la recaudación del sábado en el Madre de Ciudades, cifra que rondaría el millón de dólares porque hay que descontar impuestos. Y, lo más importante, se aseguró 3 millones de dólares por jugar la Fase de Grupos de la Copa Libertadores y 330 mil dólares por cada partido ganado.

 

 

 

