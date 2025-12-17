Habló el dueño de la panadería tras el ataque motochorro en La Plata: "Tardaron 37 segundos y le gatillaron tres veces a una de las empleadas"

El dueño de una reconocida panadería de La Plata, conocido en el barrio por el apodo de “Grillo”, relató con crudeza cómo fue el violento ataque motochorro que sufrió el comercio y que dejó a las trabajadoras en estado de shock.

Según explicó en una entrevista exclusiva con el móvil de EL DIA, el hecho ocurrió este martes, cerca de las 19.50. “Fueron tres motos, dos varones y una chica. Primero robaron una pollajería y después vinieron directo a la panadería. Todo duró 37 segundos”, detalló. Durante ese breve lapso, la violencia escaló de manera alarmante: “Le gatillaron tres veces a una de las empleadas. Fue un caos, estaban muy nerviosas”.

Los delincuentes se llevaron celulares y escaparon rápidamente. De acuerdo al testimonio del comerciante, no se trató de un hecho aislado: “También robaron en una estación de servicio y a una mujer que la arrastraron por el piso. Cuando subimos todo a las redes, los vecinos empezaron a reconocer quiénes eran”.

Visiblemente conmovido, el dueño aseguró que no cree haber sido un ataque dirigido. “Para mí no me conocían. Yo estoy acá hace 14 años, hice 96 comedores en distintos barrios. Estos chicos no me conocían, pero no tienen que robarle a nadie”, remarcó.

El mayor temor, sostuvo, no pasa por las pérdidas materiales. “Lo que más miedo me da es que gatillaron tres veces a las chicas a mis empleadas. Eso le puede pasar a cualquiera. Lo material va y viene; yo perdí un hijo y sé que la vida es lo más importante que hay que cuidar”.

Por último, confirmó que realizó la denuncia en la Comisaría Novena, que tiene jurisdicción en la zona y colaboró activamente con la investigación. “Estuve hasta la madrugada pasándole información al comisario. Creo que a esta gente hay que internarla, porque es un peligro. Van a volver a matar. Ojalá que los agarren y se haga justicia”, concluyó.