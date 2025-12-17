El 2025 va llegando a su fin y la pregunta es inevitable: "¿cuándo cobramos el sueldo y el medio aguinaldo?". Tanto los empleados estatales y docentes bonaerenses, como los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) esperaban por estas horas con ansias conocer las fechas de pago de los haberes de diciembre 2025 y del medio SAC, frente a la proximidad de las Fiestas.

Finalmente hoy la Provincia confirmó que la fecha de pago del aguinaldo será el sábado 20 de diciembre próximo. En un comunicado explicaron: "En cumplimiento de sus obligaciones, aún en un contexto de emergencia económica y asfixia financiera inédita por parte del Gobierno nacional hacia la Provincia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires informa que el pago del sueldo anual complementario correspondiente al mes de diciembre estará depositado en las cuentas de las y los trabajadores provinciales el próximo 20 de diciembre".

En el mismo agregan que "la economía bonaerense atraviesa una crisis económica profunda y transversal, con destrucción de empleos y cierres de empresas en todo el territorio provincial, lo que ha ocasionado pérdida de recursos permanente debido a la caída de la recaudación, tanto para la Provincia como para los municipios. A esto se suma el recorte ilegal de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional, y la interrupción de obras y programas en toda la provincia, por lo cual acumula una deuda para con las y los bonaerenses de $12,9 billones".

Por otro lado, aseguran que en ese marco "con gran esfuerzo, el Gobierno provincial cumple con esta obligación para con sus trabajadores y trabajadoras, que con enorme compromiso en su trabajo diario resultan indispensables para el funcionamiento del Estado". Y termina diciendo: "Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, el Gobierno de la Provincia ha mantenido su compromiso con el sostén de los puestos de trabajo y una mejora en la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y lo seguirá haciendo".

¿Y los jubilados del IPS?

Si bien hasta este miércoles en el sitio del organismo previsional no se confirmó que día estará depositado el dinero, desde el gobierno de Axel Kicillof prometieron días atrás que se hará "antes de las Fiestas", por lo que se espera el anuncio oficial.

Fue el propio ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el que lo informó pese a que no puntualizó qué días se abonarán tanto los haberes como el aguinaldo a los empleados de la administración pública y a los jubilados.

Lo cierto es que tras conocerse la fecha de pago a los estatales, se espera que se informe el día en que percibirán sus haberes y el SAC los jubilados.

