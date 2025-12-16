Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Horas después de la final entre Estudiantes y Racing, la tensión futbolera se coló en la gala de los Premios Martín Fierro del Streaming, donde se dio un cruce tan esperado como picante entre Flavio Azzaro y Alfredo Montes de Oca, reconocido hincha de Estudiantes de La Plata.
El intercambio quedó registrado en una charla distendida, pero cargada de chicanas y sinceridad emocional, marcada por el reciente resultado deportivo que todavía dolía de un lado y se festejaba del otro.
Todo comenzó con una pregunta directa de Azzaro:
—“¿Fuiste?”
—“Sí”, respondió Montes de Oca sin rodeos.
La respuesta descolocó a Azzaro, que admitió haber apostado a lo contrario:
—“Me cagó, porque pensé que no había ido. Felicitaciones. Te felicito, en serio, los felicito.”
Sin embargo, el tono rápidamente viró a la catarsis.
—“Todo esto es todo mentira. Te odio. Estoy destrozado, lo quiero reconocer”, lanzó Azzaro, exponiendo el golpe anímico que le dejó la final.
Montes de Oca no esquivó la chicana y recogió el guante con ironía:
—“Y… fue duro. Yo en un momento me sentí derrotado”, dijo, antes de describir una escena que lo marcó durante el partido.
—“¿Viste cuando los jugadores se abrazan en el banco de suplentes? Yo veía a Marquitos Rojo abrazarse con Duván Vergara festejando…”
La frase terminó de sellar el sentimiento que atravesó a muchos hinchas del Pincha en ese momento decisivo.
—“No, es que es muy difícil no sentirte campeón”, concluyó.
El cruce, breve pero intenso, reflejó cómo el fútbol argentino atraviesa incluso los eventos más ajenos a la pelota. En una noche de premios y celebraciones, la final entre Estudiantes y Racing siguió jugándose en las emociones, las palabras y las chicanas, incluso lejos de la cancha.
