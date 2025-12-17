Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell

Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
17 de Diciembre de 2025 | 08:07

Escuchar esta nota

La inseguridad no da para más en La Plata. No sólo por la cantidad de robos que se cometen en todos los barrios platenses, sino por la violencia con la que actúan los delincuentes. Lo cierto es que en las últimas horas cayeron dos hombres acusados de un brutal robo a una jubilada de City Bell, a la que le sustrajeron una fortuna.

A uno lo apodan "El Caco" y al otro "Cartucho", quienes eran investigados por el violento ataque en una vivienda del norte platense, y que tuvo como víctima a una mujer de 80 años, quien fue sorprendida mientras dormía en su vivienda y sometida bajo amenazas de muerte.

El asalto se produjo durante la madrugada del 26 de septiembre de 2023, en una casa ubicada en la zona de 461 B y 17. Según la reconstrucción del caso, dos delincuentes ingresaron a la finca, despertaron a la víctima y, tras amenazarla, la golpearon y la ataron de pies y manos con una sábana. Luego de exigirle dinero, escaparon con una suma cercana a los 9.000 dólares, 50.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

Antes de huir, los agresores amordazaron a la mujer, quien logró liberarse varias horas después y alertar a la Policía. Al recorrer la propiedad, constató además que los delincuentes habían ingresado por la parte trasera de la vivienda y que sus perros habían sido envenenados.

A partir de la denuncia, se inició una investigación que incluyó la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. Estas tareas permitieron identificar un vehículo utilizado en el hecho y seguir su recorrido hasta la zona de El Pato, en el partido de Berazategui.

El avance clave llegó tras el análisis del teléfono robado, que fue utilizado con otra tarjeta SIM. Esa pista permitió ubicar un domicilio y realizar un allanamiento en octubre de 2023, donde se secuestró un celular que luego fue sometido a peritajes. En el dispositivo se hallaron videos, imágenes y audios que comprometieron seriamente a uno de los sospechosos, incluso registros en los que los implicados celebraban el robo y exhibían el dinero sustraído. En uno de los videos se escucha gritar a uno de ellos "¡ganamos!", a modo de triunfo por haberse cumplido a la perfección el plan del ataque.

El análisis de las comunicaciones y la geolocalización de los teléfonos permitió confirmar la presencia de ambos imputados en el lugar y momento del ataque. Con esos elementos, la Justicia ordenó las detenciones y nuevos procedimientos.

Finalmente, durante un operativo desplegado en la zona de El Pato, personal policial logró interceptar a los dos sospechosos cuando regresaban a sus domicilios, concretando ambas detenciones. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados por el delito de robo agravado por el uso de arma bajo la modalidad de robo en finca con moradores.

