Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Arrancó la venta y se agotaron en dos horas

Escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

El stock válido para los poseedores de Tarjeta Naranja voló en dos horas. Hay expectativa por las pocas que hay disponibles

Escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

El CLub sacará 40 micros a san nicolás desde el estadio uno

17 de Diciembre de 2025 | 05:32
Edición impresa

La venta de entradas para el Trofeo de Campeones ya se puso en marcha para los hinchas de Estuiantes como de Platense y, tal como había adelantado este medio, tendrá una disposición del 65 por ciento del estadio para el Pincha y un 35 por ciento restante para el Calamar.

En ese sentido, pese a tener superioridad de localidades, en Estudiantes hay preocupación en lo que suceda en la platea principal, que compartirán con los hinchas del equipo Marrón.

No son muchas las plateas a disposición en la tribuna Del Pozo que será mitad de mitad para cada club y por eso la organización quiere garantizar que en la tribuna Rucci, la que está frente a las cámaras de la TV, se utilice con un aforo que permita a las personas una mayor comodidad.

La diferencia de precios entre una y otra es de 100 mil pesos contra 65 mil pesos.

La popular para el Pincha será la Reynoso con un valor de 50 mil pesos para los socios.

Las localidades que ayer salieron a la venta para los simpatizantes de Estudiantes se agotaron en pocos minutos. No se trata d eun stock muy generoso pero “volaron” en pocos minutos. No sucedió lo mismo con los hinchas de Platense.

LE PUEDE INTERESAR

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

LE PUEDE INTERESAR

¿Cómo le fue al Pincha con Leandro Rey Hilfer?

La venta de entradas para la parcialidad de Estudiantes seguirá hoy de manera escalonada a través de Deportick.

Desde las 14 horas podrán compar los socios generales con ranking de 1.000 a 336 puntos y los socios del Interior con un ranking de 1.000 a 190 puntos.

En tanto que mañana , también desde las 14, continuará con los socios generales entre 335 a 0 puntos y los socios del Interior entre 189 a 0 puntos.

La venta para no socios, únicamente en caso de existir remanente, será mañana después de las 20 horas.

Salen micros a San Nicolás

Otra vez como la semana pasada el Club sacará micros para el partido del Trofeo de Campeones. La venta comenzará hoy a las 15, exclusivamente para socios, a través del sistema de Ticketing del Club. Se informó que se comercializa únicamente el pasaje en micro: no incluye entrada al estadio ni garantiza disponibilidad de localidades para el partido.

El valor del pasaje es de $28.000 y podrá abonarse en un pago con débito o con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas con interés. La salida está prevista para el sábado, sujeta a las disposiciones de los organismos de seguridad

La acreditación se realizará el mismo sábado en el Estadio UNO desde las 8 con el DNI Físico. La salida hacia San Nicolás está prevista para las 10. Durante el viaje no habrá paradas, por lo que se permitirá llevar bebida y comida para afrontar el traslado.

En tanto se conoció que otra vez el presidente Juan Sebastián Verón acompañará al equipo y alentará desde las tribunas, como sucedió en Santiago del Estero.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

¿Cómo le fue al Pincha con Leandro Rey Hilfer?

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos

Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron

Palacios y Carrillo no se quieren perder el partido del sábado
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?
Espectáculos
“Avatar: fuego y cenizas”: la caja de Pandora de James Cameron
Hollywood en shock: qué se sabe del asesinato del cineasta Rob Reiner
¡Regreso bomba!: Flor Peña y Marley vuelven con programa propio
“Terminó llorando”: Edith Hermida, dolida tras el quiebre con Beto Casella
La súplica de Homero Pettinato a La Reini: “Quiero seguir con mi vida”
Policiales
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
“Pasaron tirando tiros y una bala mató a Gonzalo” imagen
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Buscan mayor eficiencia en los juicios por jurados
Cae el tercer acusado por un asesinato en Tolosa
La Ciudad
Edificios cerrados y abandonados, un dolor de cabeza para los vecinos
En Abasto denunciaron cortes de luz recurrentes
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Política y Economía
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Caputo rechazó críticas y afirmó que comprarán más reservas
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla