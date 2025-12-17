La venta de entradas para el Trofeo de Campeones ya se puso en marcha para los hinchas de Estuiantes como de Platense y, tal como había adelantado este medio, tendrá una disposición del 65 por ciento del estadio para el Pincha y un 35 por ciento restante para el Calamar.

En ese sentido, pese a tener superioridad de localidades, en Estudiantes hay preocupación en lo que suceda en la platea principal, que compartirán con los hinchas del equipo Marrón.

No son muchas las plateas a disposición en la tribuna Del Pozo que será mitad de mitad para cada club y por eso la organización quiere garantizar que en la tribuna Rucci, la que está frente a las cámaras de la TV, se utilice con un aforo que permita a las personas una mayor comodidad.

La diferencia de precios entre una y otra es de 100 mil pesos contra 65 mil pesos.

La popular para el Pincha será la Reynoso con un valor de 50 mil pesos para los socios.

Las localidades que ayer salieron a la venta para los simpatizantes de Estudiantes se agotaron en pocos minutos. No se trata d eun stock muy generoso pero “volaron” en pocos minutos. No sucedió lo mismo con los hinchas de Platense.

La venta de entradas para la parcialidad de Estudiantes seguirá hoy de manera escalonada a través de Deportick.

Desde las 14 horas podrán compar los socios generales con ranking de 1.000 a 336 puntos y los socios del Interior con un ranking de 1.000 a 190 puntos.

En tanto que mañana , también desde las 14, continuará con los socios generales entre 335 a 0 puntos y los socios del Interior entre 189 a 0 puntos.

La venta para no socios, únicamente en caso de existir remanente, será mañana después de las 20 horas.

Salen micros a San Nicolás

Otra vez como la semana pasada el Club sacará micros para el partido del Trofeo de Campeones. La venta comenzará hoy a las 15, exclusivamente para socios, a través del sistema de Ticketing del Club. Se informó que se comercializa únicamente el pasaje en micro: no incluye entrada al estadio ni garantiza disponibilidad de localidades para el partido.

El valor del pasaje es de $28.000 y podrá abonarse en un pago con débito o con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas con interés. La salida está prevista para el sábado, sujeta a las disposiciones de los organismos de seguridad

La acreditación se realizará el mismo sábado en el Estadio UNO desde las 8 con el DNI Físico. La salida hacia San Nicolás está prevista para las 10. Durante el viaje no habrá paradas, por lo que se permitirá llevar bebida y comida para afrontar el traslado.

En tanto se conoció que otra vez el presidente Juan Sebastián Verón acompañará al equipo y alentará desde las tribunas, como sucedió en Santiago del Estero.