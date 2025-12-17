Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha
El oficialismo fideliza aliados y busca aprobar el Presupuesto
Baja esperada: el riesgo país retrocedió pero los dólares subieron
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Los $4.000.000 del Cartonazo, para un estudiante: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
El presidente electo chileno con Milei para afinar la buena sintonía
Avanzan con la reforma laboral y le ponen plazo al debate: viernes 26
Fuerte advertencia de los gobernadores del PJ, que reclaman obras
VIDEO. La agenda de LLA en la Ciudad: Seguridad vial y eliminación de tasas
El PBI creció en el tercer trimestre un 3,3% y esquivó la recesión
El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Alumnos de La Plata la “rompieron” en la Olimpiada de Matemática
Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil
Las rutas a la Costa con decenas de radares que controlarán la velocidad
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El stock válido para los poseedores de Tarjeta Naranja voló en dos horas. Hay expectativa por las pocas que hay disponibles
La venta de entradas para el Trofeo de Campeones ya se puso en marcha para los hinchas de Estuiantes como de Platense y, tal como había adelantado este medio, tendrá una disposición del 65 por ciento del estadio para el Pincha y un 35 por ciento restante para el Calamar.
En ese sentido, pese a tener superioridad de localidades, en Estudiantes hay preocupación en lo que suceda en la platea principal, que compartirán con los hinchas del equipo Marrón.
No son muchas las plateas a disposición en la tribuna Del Pozo que será mitad de mitad para cada club y por eso la organización quiere garantizar que en la tribuna Rucci, la que está frente a las cámaras de la TV, se utilice con un aforo que permita a las personas una mayor comodidad.
La diferencia de precios entre una y otra es de 100 mil pesos contra 65 mil pesos.
La popular para el Pincha será la Reynoso con un valor de 50 mil pesos para los socios.
Las localidades que ayer salieron a la venta para los simpatizantes de Estudiantes se agotaron en pocos minutos. No se trata d eun stock muy generoso pero “volaron” en pocos minutos. No sucedió lo mismo con los hinchas de Platense.
LE PUEDE INTERESAR
Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez
LE PUEDE INTERESAR
¿Cómo le fue al Pincha con Leandro Rey Hilfer?
La venta de entradas para la parcialidad de Estudiantes seguirá hoy de manera escalonada a través de Deportick.
Desde las 14 horas podrán compar los socios generales con ranking de 1.000 a 336 puntos y los socios del Interior con un ranking de 1.000 a 190 puntos.
En tanto que mañana , también desde las 14, continuará con los socios generales entre 335 a 0 puntos y los socios del Interior entre 189 a 0 puntos.
La venta para no socios, únicamente en caso de existir remanente, será mañana después de las 20 horas.
Otra vez como la semana pasada el Club sacará micros para el partido del Trofeo de Campeones. La venta comenzará hoy a las 15, exclusivamente para socios, a través del sistema de Ticketing del Club. Se informó que se comercializa únicamente el pasaje en micro: no incluye entrada al estadio ni garantiza disponibilidad de localidades para el partido.
El valor del pasaje es de $28.000 y podrá abonarse en un pago con débito o con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas con interés. La salida está prevista para el sábado, sujeta a las disposiciones de los organismos de seguridad
La acreditación se realizará el mismo sábado en el Estadio UNO desde las 8 con el DNI Físico. La salida hacia San Nicolás está prevista para las 10. Durante el viaje no habrá paradas, por lo que se permitirá llevar bebida y comida para afrontar el traslado.
En tanto se conoció que otra vez el presidente Juan Sebastián Verón acompañará al equipo y alentará desde las tribunas, como sucedió en Santiago del Estero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí