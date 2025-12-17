Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa 

Ahora, se reveló la existencia de una demanda judicial que involucra tanto a Maru Botana como a su esposo, Bernardo Solá, presentada por una exempleada de uno de sus locales gastronómicos.

Según se supo, no se trata de un episodio aislado. "Hace tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, la iba a dar, y casualmente llegaron a un arreglo judicial, por lo que la nota no se hizo", revelaron desde la pantalla chica.

Asimismo, se leyeron fragmentos de la demanda presentada recientemente: "Hace una semana, una exempleada de Maru Botana, que trabajaba en su local de la calle Echeverría, demandó a la pastelera y a su esposo, por deudas salariales y, particularmente, contra Bernardo Solá, el esposo de Maru, por acoso y hostigamiento laboral. Todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N.º 47".

Por otra parte, se detallaron los hechos denunciados por la actora. "El señor Solá, habitualmente, observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba sino que la obligó a dejar de maquillarse y llegar al trabajo más desprolija", revelaron en la tele.

Frente a esta situación, la causa no avanzó hasta una instancia de juicio oral, ya que las partes optaron por una salida legal alternativa. "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación, dieron en pago un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo", explicaron sobre el mencionado caso.

Vale destacar que, la denunciante fue identificada como Lourdes Bouchet, quien inició acciones contra Bernardo Solá y otros responsables.

También, según se leyó al aire, "la actora, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha, en la suma de 50 millones de pesos".

En ese marco, también se compartió el texto que figura en el acuerdo judicial. "Los demandados, sin reconocer hechos ni derechos y al solo efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora", leyó.

Por último, se detalló cómo se pactó el pago: "El 9 de diciembre pagaron la suma de 22 millones de pesos y después todo en cuotas. La primera cuota de 11 mil dólares el 8 de enero y después 2 mil dólares por mes, hasta saldar la deuda total". De esta manera, el conflicto quedó formalmente cerrado en el ámbito judicial.