Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata

En un contexto global marcado por el crecimiento de la población y la presión sobre los recursos naturales, una investigación desarrollada en la Universidad Nacional de La Plata propone una respuesta concreta y local a un desafío planetario: producir más alimentos sin expandir la frontera agrícola ni dañar el ambiente. La clave no está en el suelo ni en el agua, sino en la luz.

Un equipo de científicos de la UNLP, junto al Laboratorio de Acústica y Luminotecnia de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (LAL-CIC), logró desarrollar iluminadores LED de bajo costo capaces de mejorar el crecimiento y la sanidad de cultivos frutihortícolas, optimizando al mismo tiempo el consumo energético.

Más luz, menos impacto ambiental

La investigación parte de una premisa clara: la agricultura tradicional, al expandirse, suele avanzar sobre ecosistemas clave como bosques y humedales, además de promover un uso intensivo del suelo. Frente a este escenario, surgen alternativas como las granjas verticales y los sistemas de cultivo controlado, donde la iluminación artificial cumple un rol central.

En ese marco, los investigadores lograron diseñar luminarias LED con espectros de luz adaptados a cada cultivo, lo que permitió obtener plantas más sanas y eficientes desde sus primeras etapas de desarrollo. Los resultados muestran que no toda la luz sirve por igual: una combinación específica —aproximadamente 50% azul, 30% roja y menos del 20% verde-amarilla— resultó clave para potenciar la fotosíntesis sin desperdiciar energía.

“Horticultura dinámica”: tecnología pensada para el productor local

El desarrollo fue concebido especialmente para productores hortícolas de la región de La Plata y la provincia de Buenos Aires. El objetivo no fue solo científico, sino también productivo: crear un sistema accesible, eficiente y replicable, capaz de mejorar la calidad de los cultivos sin elevar los costos.

Esta línea de trabajo se inscribe en el concepto de “horticultura dinámica”, una estrategia que plantea adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cada especie vegetal, descartando la idea de un espectro luminoso universal.

Del laboratorio al cultivo: soja, tomate y pimiento

El proyecto tuvo antecedentes exitosos. En una primera etapa, el equipo desarrolló un iluminador LED de 280 watts para estimular la floración de soja, reemplazando lámparas de sodio de 400 watts. Los resultados fueron contundentes: mayor verdor, más peso seco y un crecimiento más eficiente.

Luego, la investigación avanzó hacia cultivos hortícolas locales como tomate y pimiento, con un nuevo diseño aún más económico: un iluminador de 150 watts, que redujo la cantidad de LEDs blancos —menos útiles para la absorción vegetal— y ajustó la relación entre luces rojas y azules para evitar el crecimiento excesivo en altura.

Las pruebas en ambientes controlados demostraron que, pese a usar menos energía, las plantas se mantuvieron saludables, con estructuras más compactas y aptas para la comercialización y el trasplante.

Un cambio de paradigma en la producción de alimentos

Los resultados confirmaron una idea central: no existe un único tipo de luz ideal para todos los cultivos. La eficiencia agrícola del futuro dependerá de la capacidad de medir, regular y personalizar tanto la intensidad como el espectro lumínico según cada especie y etapa de crecimiento.

La investigación fue presentada en el XVII Congreso Panamericano de Iluminación “LUXAMERICA 2024”, realizado en México, y forma parte del proyecto “Horticultura Dinámica”, ganador del concurso “Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses 2023”.

Con desarrollos como este, la ciencia local no solo aporta soluciones concretas a la producción de alimentos, sino que también demuestra que la innovación sustentable puede nacer cerca, con impacto global. En este caso, el futuro de la agricultura empieza por encender la luz correcta.