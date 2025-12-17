“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido

Sin dudas, una de las historias de amor más conmovedoras del cine contemporáneo dará el salto al teatro en una ambiciosa producción nacional.

Así, “Secreto en la montaña” desembarcará en los escenarios argentinos en mayo de 2026, con un elenco encabezado por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La adaptación teatral de la emblemática película estará dirigida por Javier Daulte y cuenta con versión escénica de Marcos Carnevale.

Recordemos que, ambientada en Estados Unidos, la obra relata el vínculo profundo y complejo entre Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 mientras trabajan en una zona montañosa.

En ese entorno de aislamiento y naturaleza salvaje, surge un amor tan intenso como imposible, atravesado por los mandatos sociales de una época que no admite lo diferente.

La frase “uno no se enamora de quien quiere” funciona como eje emocional de esta historia marcada por el deseo, la culpa y el silencio.

Así, luego de separarse y retomar sus respectivas vidas, ambos personajes intentan cumplir con los roles impuestos, pero el lazo que los une persiste a lo largo de los años, obligándolos a reencontrarse en secreto.

La obra propone una mirada sensible y profunda sobre emociones extremas, combinando intensidad dramática con cercanía hacia el público.