Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Espectáculos

“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido

“Secreto en la montaña”: Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe reviven una emblemática historia de amor prohibido
17 de Diciembre de 2025 | 08:13

Escuchar esta nota

Sin dudas, una de las historias de amor más conmovedoras del cine contemporáneo dará el salto al teatro en una ambiciosa producción nacional.

Así, “Secreto en la montaña” desembarcará en los escenarios argentinos en mayo de 2026, con un elenco encabezado por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

La adaptación teatral de la emblemática película estará dirigida por Javier Daulte y cuenta con versión escénica de Marcos Carnevale. 

Recordemos que, ambientada en Estados Unidos, la obra relata el vínculo profundo y complejo entre Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 mientras trabajan en una zona montañosa.

En ese entorno de aislamiento y naturaleza salvaje, surge un amor tan intenso como imposible, atravesado por los mandatos sociales de una época que no admite lo diferente.

La frase “uno no se enamora de quien quiere” funciona como eje emocional de esta historia marcada por el deseo, la culpa y el silencio.

LE PUEDE INTERESAR

Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa 

LE PUEDE INTERESAR

¡Bombazo! Desde la cárcel Morena Rial se postuló a Gran Hermano Generación Dorada y generó revuelo

Así, luego de separarse y retomar sus respectivas vidas, ambos personajes intentan cumplir con los roles impuestos, pero el lazo que los une persiste a lo largo de los años, obligándolos a reencontrarse en secreto.

La obra propone una mirada sensible y profunda sobre emociones extremas, combinando intensidad dramática con cercanía hacia el público. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás

Se agotó la preventa para la final Estudiantes vs Platense: precios y quiénes pueden comprar mañana

En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión

Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo

Mercado de alquileres en La Plata: alta oferta, demanda estable y moderada movida estudiantil
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

El Colegio de Médicos bonaerense alertó sobre la “libertad de matrícula”
Últimas noticias de Espectáculos

Confesiones de Guillermina Valdés: cómo fue el día en que su hija Paloma le contó sobre su orientación sexual

Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a las invasiones extraterrestres con “El día de la revelación"

Acoso laboral y acuerdo millonario en la Justicia: demandaron al marido de Maru Botana, los detalles de la causa 

¡Bombazo! Desde la cárcel Morena Rial se postuló a Gran Hermano Generación Dorada y generó revuelo
Información General
Otro juicio laboral de $250 millones pone en jaque a una pyme: hay preocupación en el sector
Niños vegetarianos: alertan sobre déficits de nutrientes clave
Murió Kenya, la última elefanta cautiva de la Argentina
Egresados sin plata para su fiesta: una mamá se la jugó en el casino
Los números de la suerte del miercoles 17 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
Milagro en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco, chocó contra "El Pulpito" y se estrelló contra un árbol en La Plata
VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
Cayeron "El Caco" y "Cartucho", acusados de robar, golpear y maniatar a una jubilada de 80 años en City Bell
Internet, ¡un peligro!: más de 20 mil estafas diarias y 30 homicidios en lo que va de 2025
Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas
La Ciudad
La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS
¡Orgullo! Científicos de la UNLP son reconocidos por descifrar una EPoF y donan su premio
En Villa Elvira temen por palmeras que no paran de crecer: "Son un peligro"
Destacada participación de la UNLP en el informe medioambiental de la ONU que abre serios dilemas para la humanidad
Cuando la luz hace crecer los alimentos: innovación de la UNLP que ilumina el futuro frutihortícola en La Plata
Deportes
Los Salieris del Chiqui: ¿quiénes son los fieles seguidores de Tapia en la AFA?
Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título
Platense hace un mes que no juega, pero tiene confianza para la final
Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
¿Se podría dar lo de Dybala a Boca para el 2026?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla