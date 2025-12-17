Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández

Más allá que los jugadores están de vacaciones, Gimnasia va tomando forma para el próximo año. Y luego de arreglar de palabra la continuidad de Fernando Zaniratto como entrenador, logró la continuidad de una pieza importante en la defensa: Enzo Martínez. El Lobo adquirirá la ficha del defensor por más de 100 mil dólares, por lo que se lo asegurará para la próxima temporada. El sueño sigue siendo Nacho Fernández.

Sin dudas, el primer objetivo de la dirigencia fue lograr la continuidad del entrenador en el banco mens sana, luego de la buena campaña que hizo en el Torneo Clausura.

Y otra de las prioridades era cerrar la continuidad de Martínez, a quien se le vencía el vínculo en diciembre de este año. Y como era prioridad, la dirigencia se movió y se lo aseguró, ya que se le comprará el pase.

Con Martínez cerrado, todos los cañones apuntan a Nacho Fernández. Más allá que hubo dos reuniones y que todo está abierto, por el momento no hay trato cerrado para el retorno del mediocampista, que quedará libre de River el 31 de diciembre.

El deseo de Fernández es volver a Gimnasia, pero para eso tiene que haber un acuerdo en los números. Por el momento, la oferta sigue sin cumplir las expectativas del jugador, pero se seguirá negociando. La intención sigue siendo la de firmar un contrato por dos temporadas.

Sin embargo, el que se metió en la pelea es Argentinos Juniors, quien lo quiere al experimentado volante para disputar el repechaje de la Libertadores. Si bien el Bicho ofrecería una mejor oferta, la idea de Nacho es esperar a Gimnasia para cumplir su deseo de volver.

Otro de los apuntados también es Milton Casco, otro experimentado jugador que quedará libre del Millonario. La idea del Lobo es reforzar el lateral izquierdo, más allá que el futbolista puede jugar también por el derecho.

Sin embargo, también tendría un competidor fuerte: Racing. La Academia lo piensa como reemplazante de Facundo Mura, quien quedará libre y seguiría su carrera en Inter Miami. Ante esto, la idea de Diego Milito es ofrecerle un contrato por una temporada.

Por último, Gimnasia buscará las continuidades de Augusto Max, Bautista Merlini y Juan Villalba, a quienes se les terminan sus préstamos. Con un par de días por delante para terminar el año, la idea es poder lograr una extensión de los vínculos. En los casos de los volantes, fueron importantes en la levantada del Lobo en el tramo final del Clausura, mientras que el defensor es una buena pieza de recambio.