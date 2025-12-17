Punto por punto, la "contrarreforma" de Kicillof para contener a los "Rappi" frente al proyecto de Milei

El gobierno bonaerense presentará en el congreso nacional un proyecto de ley que otorga beneficios laborales y económicos para los trabajadores de plataformas como Rappi, Uber o Pedidos Ya, con la que buscan “contenerlos” después de que el proyecto de reforma laboral de Javier Milei los excluyó de los beneficios del trabajo en relación de dependencia.

La iniciativa fue anunciada en las últimas horas por el ministro de Trabajo, Walter Correa y marca un contraste con la solución del oficialismo para el sector –que aportó muchos votantes jóvenes a La Libertad Avanza, que según la senadora Patricia Bullrich exige no trabajar en relación de dependencia ni sujertarse a regulaciones.

“El gobierno nacional pretende convalidar un modelo que deja a miles de trabajadores sin derechos básicos excluyéndolos expresamente de las normas protectoras laborales”, señala explícitamente un comunicado de Trabajo, que contrasta eso con el hecho de que “la propia OIT analiza cómo mejorar globalmente las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas”.

La iniciativa plantea acciones en tres niveles: potenciar las inspecciones laborales en lo que se denominan “tiendas invisibles”; garantizar la salud y seguridad laboral de los trabajadores; la creación de una APP para acercarles beneficios tales como un “botón de pánico”, “aviso rápido de seguridad o salud para accidentes en vía pública”; y accesos a descuentos especiales para la adquisición de insumos indispensables para sus tareas.

“En coordinación con los municipios y empresas, también promueve la creación de paradores de acceso público y gratuito para que los trabajadores cuenten con áreas de descanso adecuadas durante la jornada laboral; accedan a instalaciones que faciliten el aseo e higiene personal, incluyendo sanitarios que garanticen el acceso a agua potable en condiciones dignas, y se les facilite el resguardo seguro de objetos personales y herramientas de trabajo”, indicó Correa.

Las claves del proyecto

El ministerio de Trabajo intensificará las inspecciones en las “tiendas invisibles ”, a las que el proyecto de ley define como “los establecimientos que, a puertas cerradas, realizan actividades de venta, almacenamiento, empaque y entrega de mercaderías, cuyos pedidos son objeto de transacción mediante plataformas digitales, y desde los cuales se efectúa la entrega a los repartidores”. Estas tiendas deberán cumplir con la legislación laboral vigente.

Estos centros tienen dos costados laborales a abordar: por un lado, los trabajadores de puertas adentro que tienen modos de trabajo a presión, y por otro lado los “ repartidores ”, que están usualmente estacionados o sentados en la vía pública, esperando a que se les asignen pedidos, con escaso o nulo acceso a condiciones de trabajo dignas. El proyecto establece que la cartera laboral será la autoridad de aplicación de la norma.

El proyecto contempla también que las empresas deban contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales que garantice cobertura integral frente a los riesgos de la actividad, incluyendo muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia. Esta medida establece un piso mínimo de seguridad y salud laboral, asegurando que cada trabajadora y trabajador cuente con respaldo inmediato ante situaciones de siniestralidad vial o accidentes en el desarrollo de sus tareas.

También buscará establecer responsabilidades en los empresarios respecto de las condiciones laborales de estos trabajadores, haciendo foco en los aspectos de salud y seguridad laboral de los mismos, que son clara competencia provincial, y también que observen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Otro aspecto de la iniciativa será la creación de una APP que les brindará a los trabajadores beneficios en cuestiones básicas relacionadas con su trabajo (acceso a vehículos, seguros, descuentos en repuestos de bicicletas y motos, gomerías, lubricantes, cascos y protecciones, etc.), y que también le brindará un botón de emergencia en salud y otro en seguridad.

La función de la APP

La creación de la APP estará destinada a resolver varios temas: por un lado, les dará acceso a las trabajadoras y los trabajadores a un “botón de pánico” o “aviso rápido de seguridad”, el que se accionará cuando adviertan una situación de inseguridad o sean protagonistas de ella.

La APP también contendrá un “botón de emergencia en salud” para cuando se produzca un accidente en la vía pública. Esto no implicará crear nuevos accesos sino hacer más fácil su uso, manteniendo los hábitos de las trabajadoras y los trabajadores vinculados al empleo del celular y las aplicaciones, por la inmediatez que ello otorga.

También posibilitará el acceso gratuito a asistencia y asesoramiento en sus derechos básicos y problemas usuales como contratación de seguros, gestiones vinculadas a las licencias para conducir o trámites migratorios, entre otros.

De esta manera, el proyecto representa un nuevo paso en la construcción de propuestas impulsadas por un Estado, que fortalece su rol de control y protección y pone al trabajo en el centro de sus políticas públicas, con derechos y mejores condiciones para las y los trabajadores de plataformas digitales.