Viernes y sábado, los comercios hasta la noche

Con motivo de las compras de Navidad, este viernes y sábado, se realizará “Noches de Descuentos” en los centros comerciales de la Región. Además, la Asociación Amigos de Calle 12 anunció el regreso del tradicional sorteo de un automóvil cero kilómetro.

En calle 8, calle 12 y Los Hornos, la jornada de promociones se realizará el sábado, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche.

Mientras tanto, los visitantes del Centro Comercial de Calle 12 ya pueden solicitar los bonos en los negocios asociados, con cada compra realizada. Los mismos son la llave para poder participar del sorteo, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 en Plaza Moreno.

A su vez, el viernes en City Bell tendrá lugar la “Noche de los Regalos”, mientras en Villa Elisa se realizará la “Noche de las vidrieras”.

Este año, también tendrá lugar la “Gala de las Vidrieras” en las que los comercios de Calle 12, calle 9, City Bell y Los Hornos competirán por la premiación a las mejores vidrieras.

Además, en Calle 8, el domingo 21 de diciembre, se realizará “Esperando la Navidad”, jornada en la que los comercios abrirán de 11 a 20.