Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo
Elevaron a juicio oral la causa por el atropello y abandono de los músicos en la Av. 520
¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados bonaerenses del IPS?
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: en La Plata, marchan por las víctimas del fentanilo
Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás
Un estudiante de economía, el dueño de los $4.000.000 del Cartonazo
En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión
Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: mañana termina la preventa para suscriptores y se abre a todo público
VIDEO. "¡Ahí viene el campeón!": José Sosa y el reencuentro con las cocineras de Estudiantes
Chicanas y cruce picante: Alfre Montes de Oca y Azzaro tras la final Estudiantes - Racing
Una vecina de 93 años fue víctima de un brutal asalto en Ringuelet: buscan a una pareja
Wanda Nara y Mauro Icardi: conflicto en puerta por sus hijas en las Fiestas
Una estafa de $1,8 billones a empresarios agropecuarios del interior bonaerense
Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata
Marixa Balli y Yanina Latorre, el tenso cruce en Masterchef Celebrity: “Ella no tiene ritmo”
VIDEO. Dos patrulleros de la Bonaerense protagonizaron un brutal choque en una persecución: cuatro agentes heridos
A 60 años de "La Tercera que mata": Ignomiriello y un título que marcó a Estudiantes
Nueva renuncia en Educación: Pablo Urquiza, segundo de Sileoni, dio el portazo en Provincia
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Convocan en La Plata a una emotiva actividad para recordar a Kim Gómez
Roban un jardín de infantes en Ensenada y los padres piden más seguridad
Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Cayó el tercer sospechoso por el crimen de Agustín González en Tolosa
Se define el Cartonazo por $4.000.000 y la línea por $300.000: controlá los números de hoy
VIDEO. El golazo de Santiago Montiel que ganó el Premio Puskas de la FIFA
Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación
“La historia es pesada”: Yanina Latorre reveló internas del escándalo entre "La Reini" y Homero Pettinato
Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su relación con un beso en vivo
La Reini rompió el silencio: "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una joven reveló que su expareja la sometió durante años a un calvario de violencia extrema y que la obligó a mantener encuentros sexuales con terceros, mientras él cobraba el dinero. La Justicia interviene en el caso
Durante más de tres años, una joven platense vivió atrapada en una pesadilla que recién ahora empieza a salir a la luz. Golpes, amenazas de muerte, aislamiento, sometimiento psicológico extremo y abusos sexuales reiterados forman parte de un relato crudo que la Justicia investiga por estas horas y que EL DIA pudo reconstruir en exclusiva a partir de voceros.
La denuncia, presentada en septiembre de este año, expone una historia de violencia sistemática ejercida por un hombre que hoy se encuentra detenido por otras causas, pero que -según la víctima- continuó hostigándola incluso desde prisión. La causa quedó radicada en la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1, que ya avaló la realización de pericias clave.
En base al relato, la denunciante tenía 19 años cuando inició una relación con quien sería su victimario. Había terminado el secundario e ingresado a la facultad. En 2018 se mudó a vivir con él, sin imaginar que esa decisión marcaría el comienzo de un calvario. Al poco tiempo, el vínculo se transformó en un entramado de violencia creciente: primero verbal, luego física y finalmente sexual.
Según consta en la denuncia, el hombre ejercía un control absoluto sobre su vida: la golpeaba, la amenazaba con armas de fuego, le impedía mantener contacto con su familia y la obligaba a entregarle la totalidad de su sueldo, que era “el principal sustento del hogar”. Cada intento de resistencia terminaba en castigos, expulsiones del domicilio o nuevas agresiones.
Con el paso del tiempo y tras quedarse sin ingresos, el acusado comenzó a exigirle que se prostituyera. Frente a la negativa, las amenazas se intensificaron. La joven relató que fue obligada a mantener relaciones sexuales con terceros, siempre bajo coerción, violencia y miedo, mientras su pareja presenciaba los encuentros y cobraba el dinero. De acuerdo a lo revelado por voceros a este diario, el sometimiento se habría repetido durante 2018 y 2019. En algunos casos, el hombre organizaba encuentros en hoteles; en otros, la llevaba de madrugada a distintos puntos para ofrecerla sexualmente. La víctima describió una absoluta imposibilidad de escapar.
En el relato incorporado a la causa, la denunciante sostuvo que el acusado llegó incluso a crear perfiles falsos en redes sociales con fotos suyas, sin su consentimiento, para ofrecer servicios sexuales. Desde esas cuentas se contactaba con terceros, organizaba encuentros y fijaba precios, todo a espaldas de la joven, que se enteraba de las situaciones cuando ya estaban consumadas o cuando era forzada a cumplirlas.
LE PUEDE INTERESAR
“Pasaron tirando tiros y una bala mató a Gonzalo”
LE PUEDE INTERESAR
Otro reclamo en la Ciudad por las muertes del fentanilo adulterado
Los encuentros, según detalló, se desarrollaban bajo un mismo patrón: tras días de presión psicológica, insultos y amenazas, era obligada a trasladarse a hoteles o a otros puntos previamente acordados. Durante los abusos, el acusado no solo estaba presente, sino que intervenía para “asegurar” que ella cumpliera con lo pactado, incluso cuando la veía llorar o pedir que se detuvieran.
En ese contexto aparece un segundo hombre, mayor, que -según la denuncia- participó de manera reiterada en los abusos, manteniendo relaciones sexuales con la joven a pesar de su negativa expresa, escudándose en el pago realizado al principal acusado.
De acuerdo a lo detallado en la presentación judicial, la víctima describió un nivel de sometimiento que fue mucho más allá de los episodios de violencia física. Según su testimonio, vivía bajo una dominación total: debía informar cada uno de sus movimientos, responder de manera inmediata mensajes, y pedir autorización incluso para ver a sus familiares y vínculos que el acusado buscó cortar de manera sistemática.
Siempre según la denuncia, el hombre dormía con un arma de fuego al alcance de la mano y la utilizaba como mecanismo de intimidación cada vez que ella intentaba resistirse. Las amenazas eran explícitas: advertía que podía matarla a ella o a su familia si no obedecía. Ese temor, explicó la joven, fue lo que durante años le impidió pedir ayuda o contar lo que estaba atravesando.
La situación solo tuvo una pausa parcial durante el embarazo de la joven. Si bien cesaron los golpes, continuaron las presiones y el control. Tras el nacimiento de su hija, el acusado fue detenido por portación ilegal de armas, pero aun desde la cárcel -siempre según la denuncia- siguió organizando encuentros sexuales y enviando amenazas contra ella y su familia.
Fue recién en 2021, tras lograr salir del círculo de violencia y refugiarse en la casa de un familiar, que la joven comenzó a reunir fuerzas para romper el silencio. Aun así, el hostigamiento continuó: mensajes intimidatorios, reclamos de “deudas” y advertencias de represalias si no accedía a volver.
Finalmente, en septiembre de este año, decidió denunciar todo lo vivido. El expediente avanza ahora en sede judicial y ya se dispuso la realización de pericias en 2026, consideradas centrales para la investigación. También se fijaron audiencias y medidas para preservar la integridad de la víctima.
La causa investiga delitos gravísimos y busca determinar responsabilidades penales en una historia marcada por el miedo, el sometimiento y el silencio forzado. Mientras tanto, y afortunadamente, la joven en la actualidad intenta reconstruir su vida y proteger a su pequeña, en un proceso que recién comienza y que ahora está en manos de la Justicia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí