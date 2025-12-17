Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Libros, pósters y juegos de EL DIA a precios increíbles: hoy termina la preventa para suscriptores y mañana se abre a todo público

Quilmes

Conmoción en Solano: hallaron a un bebé recién nacido abandonado en una zanja

Conmoción en Solano: hallaron a un bebé recién nacido abandonado en una zanja
17 de Diciembre de 2025 | 12:17

Escuchar esta nota

Un recién nacido fue hallado abandonado dentro de una bolsa de tela en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes, durante la noche del pasado martes. El hallazgo se produjo alrededor de las 23:27 horas en la calle Monteverde, entre 887 y 888, cuando una vecina de la zona escuchó el llanto persistente del bebé mientras caminaba por el barrio.

La joven advirtió que el sonido provenía de una bolsa de tela cerrada que se encontraba apoyada sobre una zanja y presentaba movimientos. Al abrirla, constató que en su interior había un bebé sin la presencia de ningún adulto, por lo que dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

Personal del Comando de Patrullas de Quilmes arribó rápidamente al lugar, tomó al menor y lo trasladó de urgencia al Hospital Zonal de San Francisco Solano. En el centro de salud, un pediatra evaluó al niño y constató que, a pesar de las condiciones del hallazgo, se encontraba en excelentes condiciones de salud y que tenía apenas unos días de vida.

Tras la revisión médica, el recién nacido fue llevado a la Comisaría Quilmes Cuarta, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de abandono de persona. En el caso ya interviene el Servicio Zonal de Menores y la Fiscalía en turno, dependencias que trabajan conjuntamente para determinar el origen del menor y dar con el paradero de la persona responsable de haberlo dejado en la vía pública.

El episodio generó un fuerte impacto y preocupación entre los vecinos de esta zona de Quilmes, quienes destacaron que la situación podría haber tenido un desenlace fatal si la vecina no hubiera escuchado el llanto. Actualmente, el bebé permanece fuera de peligro bajo resguardo institucional mientras la Justicia avanza con la investigación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

La Provincia confirmó la fecha de pago del aguinaldo a estatales y a jubilados del IPS

Kicillof vetó el presupuesto de Diputados y estalló el escándalo

Estudiantes campeón: cuál es el premio que no se ve pero vale como un título

Así sigue la venta de entradas para la final Estudiantes vs Platense

Palacios y Carrillo no se quieren perder la final del sábado: qué equipo tiene en mente Domínguez

Todo Estudiantes ya palpita la final: escasas plateas, micros a socios y Verón en cancha

Grave denuncia en La Plata: prostitución forzada, abusos y amenazas

Se arma el Gimnasia 2026: Martínez adentro, Zaniratto al caer y el gran deseo es Nacho Fernández
Últimas noticias de Quilmes

Robó colectivo tras agredir al chofer en Quilmes Oeste y fue detenido tras una persecución

La Provincia oficializó la adjudicación de lotes a familias del barrio El Tala en Quilmes

Le dispararon en la cara a un joven de 20 años y huyeron sin robarle en Quilmes

Falleció el histórico fotógrafo Rodolfo Malaver en Quilmes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla