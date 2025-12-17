Conmoción en Solano: hallaron a un bebé recién nacido abandonado en una zanja

Un recién nacido fue hallado abandonado dentro de una bolsa de tela en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes, durante la noche del pasado martes. El hallazgo se produjo alrededor de las 23:27 horas en la calle Monteverde, entre 887 y 888, cuando una vecina de la zona escuchó el llanto persistente del bebé mientras caminaba por el barrio.

La joven advirtió que el sonido provenía de una bolsa de tela cerrada que se encontraba apoyada sobre una zanja y presentaba movimientos. Al abrirla, constató que en su interior había un bebé sin la presencia de ningún adulto, por lo que dio aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

Personal del Comando de Patrullas de Quilmes arribó rápidamente al lugar, tomó al menor y lo trasladó de urgencia al Hospital Zonal de San Francisco Solano. En el centro de salud, un pediatra evaluó al niño y constató que, a pesar de las condiciones del hallazgo, se encontraba en excelentes condiciones de salud y que tenía apenas unos días de vida.

Tras la revisión médica, el recién nacido fue llevado a la Comisaría Quilmes Cuarta, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes bajo la carátula de abandono de persona. En el caso ya interviene el Servicio Zonal de Menores y la Fiscalía en turno, dependencias que trabajan conjuntamente para determinar el origen del menor y dar con el paradero de la persona responsable de haberlo dejado en la vía pública.

El episodio generó un fuerte impacto y preocupación entre los vecinos de esta zona de Quilmes, quienes destacaron que la situación podría haber tenido un desenlace fatal si la vecina no hubiera escuchado el llanto. Actualmente, el bebé permanece fuera de peligro bajo resguardo institucional mientras la Justicia avanza con la investigación.