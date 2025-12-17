Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará

Es en reclamo de una serie de medidas que, según el gremio, no obtuvieron respuestas

Arrancó el paro de los controladores aéreos: días y vuelos que afectará
17 de Diciembre de 2025 | 07:15

Escuchar esta nota

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), el gremio de controladores aéreos, pondrá en marcha hoy un cronograma de paros que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales durante las próximas semanas. Las medidas de fuerza decidieron profundizarse luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

ATEPSA ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. Al asegurar que no hubo respuesta a sus reclamos, el gremio decidió profundizar su plan de acción.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, manifestaron desde la organización sindical en un comunicado.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como la revisión del monto por refrigerio y de trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de paritaria.

El sindicato señaló que estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas. “Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante, ya que, violando los principios establecidos por OACI, los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes por la falta de respuestas”, indicaron.

El cronograma de paros definido por el sindicato es el siguiente:

- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

- Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: Afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: Afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

- Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: Afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

ATEPSA indicó que la medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro. No obstante, “Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, añadieron.

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y de seguir negociando. “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante”, manifestaron desde la empresa, y consideraron que hasta tanto no terminen las reuniones no hay nada confirmado. 

En tanto, aclararon que la secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con el objetivo de resolver el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.

