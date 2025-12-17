Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Habló el defensor de Platense

Bautista Barros Schelotto, entre la final ante Estudiantes y su amor por Gimnasia: "Lo vivo como un clásico"

17 de Diciembre de 2025 | 12:37

Bautista Barros Schelotto comenzó a palpitar la final que Platense disputará este sábado ante Estudiantes y no ocultó lo especial del cruce. El defensor del Calamar, cuyo pase pertenece a Gimnasia, reconoció que el partido despierta sensaciones particulares por su historia y sus vínculos personales con el Lobo. “Es muy similar a un clásico”, expresó en la previa, dejando en claro que no se trata de un encuentro más.

Hincha confeso y parte de una familia fuertemente identificada con Gimnasia, Barros Schelotto admitió que el contexto lo atraviesa de manera diferente, aunque remarcó su compromiso profesional con el club que hoy defiende. “Tengo que tener la capacidad suficiente para separar lo personal de lo profesional y hoy me debo a Platense”, sostuvo, con la mirada puesta en el objetivo inmediato: competir al máximo en una final histórica para la institución de Vicente López.

Aun así, el lateral no negó el peso emocional del duelo. “Internamente lo vivo como un clásico”, afirmó, sintetizando el desafío íntimo que le plantea enfrentar a Estudiantes en una definición. Entre el sentimiento y la responsabilidad, Barros Schelotto buscará aportar desde su rol para que Platense pueda dar el golpe en la final.

