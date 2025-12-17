Los jugadores de Estudiantes volvieron al Country Club de City Bell luego de la consagración en Santiago del Estero, con dos buenas noticias para Eduardo Domínguez de cara al armado del 11 para enfrentar a Platense en el Trofeo de Campeones.

Es que tanto Guido Carrillo como Tiago Palacios realizaron los movimientos regenerativos a la par del resto y por eso pasaron de estar en duda a tener muchas chances de seguir como titulares.

La mayor sorpresa la aportó el volante que había terminado con mucha molestia en el posterior de su pierna izquierda. Incluso él mismo declaró que se había dañado. Al menos por ahora parece que no sufrió ningún desgarro.

La mala noticia y que bajó la alegría por el título fue la confirmación de la lesión que sufrió Santiago Arzamendia, quien pese a que todavía no hay parte médico sabe que tiene comprometidos sus ligamentos y meniscos de su rodilla derecha. Sabe que al menos estará seis meses afuera de las canchas y eso le hará perder casi todo el torneo Apertura, la fase de grupos de la Copa Libertadores y, lo peor para él, el Mundial en los Estados Unidos para Paraguay.

Los jugadores seguirán las prácticas hoy, mañana y el viernes. Por la tarde de ese día la delegación con jugadores, cuerpo técnico y allegados se irá a Rosario o Ramallo, donde concentrará antes de la final contra Platense.