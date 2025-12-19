Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell

Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell
19 de Diciembre de 2025 | 09:00

Este viernes 19 de diciembre La Plata se viste de fiesta. En el centro comercial de City Bell, hoy desde las 10 de la mañana se podrá disfrutar de la ya tradicional "Gala de Vidrieras 2025" y ya cuando caiga el sol arrancará "La Noche de los Regalos".

En vísperas de Navidad, los vecinos platenses encontrarán descuentos especiales en los comercios adheridos, en una noche que será especial porque los locales estarán decorados para la ocasión.

Además se espera la visita especial de Papa Noel, que estará visitando los comercios y tomándose fotos con los niños, entre otras tantas actividades recreativas para pasar un agradable momento de compra, fomentando la campaña del Compre Local.

