Viernes de "Noche de los Regalos" y "Gala de las Vidrieras" en City Bell

Este viernes 19 de diciembre La Plata se viste de fiesta. En el centro comercial de City Bell, hoy desde las 10 de la mañana se podrá disfrutar de la ya tradicional "Gala de Vidrieras 2025" y ya cuando caiga el sol arrancará "La Noche de los Regalos".

En vísperas de Navidad, los vecinos platenses encontrarán descuentos especiales en los comercios adheridos, en una noche que será especial porque los locales estarán decorados para la ocasión.

Además se espera la visita especial de Papa Noel, que estará visitando los comercios y tomándose fotos con los niños, entre otras tantas actividades recreativas para pasar un agradable momento de compra, fomentando la campaña del Compre Local.