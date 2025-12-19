Dos golpes para el Gobierno: por qué se postergó la reforma laboral y los votos que cambiaron por el Presupuesto
Un incendio vehicular generó alarma este viernes por la mañana en la ciudad de La Plata, cuando un automóvil se prendió fuego en inmediaciones de la Estación Tolosa. El episodio quedó registrado en un video que muestra la magnitud de las llamas y el rápido accionar de los equipos de emergencia.
Según se informó en exclusiva a EL DIA, una dotación de bomberos trabajó intensamente para controlar el foco ígneo, que consumió por completo el rodado. El fuego provocó daños totales en el vehículo, aunque no se reportaron personas heridas.
El siniestro ocurrió en horas de la mañana y obligó a interrumpir momentáneamente la circulación en la zona mientras se desarrollaban las tareas de extinción y enfriamiento. Las causas que originaron el incendio son materia de investigación, aunque no se descarta una falla mecánica.
Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron sofocar las llamas y la situación quedó normalizada. El hecho volvió a encender la preocupación entre vecinos y automovilistas por este tipo de episodios, que suelen producirse de manera repentina y con alto riesgo.
