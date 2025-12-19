VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"

A solo dos días del inicio del verano, los servicios de las empresas de micros en La Plata ya redujeron sus frecuencias y funcionan en modo "vacaciones". Ante este panorama, que ya es moneda corriente en esta época del año en la Ciudad, los pasajeros pusieron el grito en el cielo. Según relataron, lo cierto es que hay una masa de vecinos que sigue yendo a trabajar y que esta disminución de unidades en circulación deriva en demoras eternas en las paradas y colectivos que circulan al tope de su capacidad, lo que se traduce en "llegadas tardes" y viajes apretados al estilo "ganado".

Una vecina de Villa Elisa graficó el cuadro que presenta el transporte durante el período estival: "La empresa ESTE ya informa que rige el 'horario de verano'; sin embargo, la gente continúa trabajando en los mismos horarios de siempre, por lo que esta reducción del servicio no contempla la realidad de quienes dependemos del transporte público", planteó.

"En la práctica, los micros pasan a las 5:30 y recién vuelven a pasar a las 6:40, quedando un lapso de más de una hora sin servicio. Al salir del barrio, las unidades van 'explotadas' de gente; encima, entran a Aeropuerto y luego a calle 13, perdiendo un tiempo preciado para los que vamos a trabajar", detalló la pasajera.

Otra queja recurrente respecto al servicio en esa zona de La Plata es que "nunca más agregaron el ramal 10 de la Línea ESTE, cuyo recorrido era por toda la calle 7, como el micro 80, pero solo hasta Parque Sicardi". En ese sentido, agregó que "faltaría otra línea que entre al barrio para ampliar las opciones de viaje, o bien un 518 rápido a Sicardi".

Asimismo, dio cuenta de que "al mediodía y a la tarde los micros no paran o pasan completamente llenos en dirección a Sicardi. Esto ocurre incluso antes de que comience la temporada de verano, cuando con estas mismas unidades también ingresan al camping de Salud Pública, agravando aún más la situación".

Otro usuario de esa línea sostuvo: "Realizo trasbordo en 7 y 80 con el 275 hacia Astilleros. El 275 pasa puntual, pero el primer micro de la ESTE resulta demasiado temprano y el segundo suele llegar tarde, lo que hace imposible realizar el trasbordo a tiempo". Según afirmó, esta situación afecta a una gran cantidad de personas que salen desde Parque Sicardi.

El vecino enfatizó que "el acceso al transporte público es un derecho, más aún teniendo en cuenta la lejanía del barrio respecto del centro de la ciudad". "Además, abonamos un boleto más caro por la distancia y se ha quitado el descuento del segundo micro, lo que implica un gasto mensual muy elevado al tener que tomar dos unidades de ida y dos de vuelta todos los días", remarcó sobre la relación precio-calidad del servicio.

En busca de una solución a los problemas expuestos, los usuarios pidieron "que se revise el funcionamiento de la Línea ESTE y se evalúe la incorporación de servicios intermedios que garanticen un transporte digno y accesible para quienes vivimos en la zona".

Cabe destacar que el Concejo Deliberante de La Plata tratará una serie de modificaciones al sistema de transporte de pasajeros con el fin de lograr una mejora integral del servicio. Los puntos más salientes del proyecto, cuyos pliegos ya fueron aprobados en noviembre, son: