Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades

Sin dudas, el año 2025 será evocado en el futuro como un periodo de transiciones profundas y dolorosas despedidas.

La escena pública global y nacional se vio sacudida por la partida de personalidades que, desde diversos ámbitos como la religión, el arte y la política, definieron la identidad de las últimas décadas.

Estas pérdidas no representan únicamente el fallecimiento de individuos destacados, sino el cierre definitivo de recordados capítulos.

Así, uno de los impactos más resonantes a nivel mundial ocurrió durante los primeros meses del año con el deceso del Papa Francisco.

También, el ámbito intelectual y cinematográfico también sufrió bajas irreparables. La literatura universal despidió a Mario Vargas Llosa, un escritor fundamental cuya obra narrativa y ensayística moldeó el pensamiento de generaciones. En paralelo, la industria del cine perdió a rostros y mentes icónicas: actores de la talla de Gene Hackman y directores visionarios como David Lynch dejaron un legado filmográfico que hoy se convierte en objeto de culto y estudio.

En el plano musical, el silencio se hizo sentir con la partida de referentes de diversos géneros. Desde el talento compositivo de Lalo Schifrin y la genialidad de Brian Wilson, hasta el carisma popular de Leo Dan, la música perdió a arquitectos sonoros que supieron interpretar el sentir de millones de personas alrededor del mundo.

Desde Argentina, el impacto emocional fue igualmente profundo con la pérdida de artistas sumamente respetados y queridos. Las muertes de Alejandra Darín y del emblemático Héctor Alterio representaron un golpe duradero para la cultura nacional, dejando vacantes espacios de referencia en el teatro y el cine local.

Por otro lado, la música popular también lloró a figuras internacionales de gran cercanía con el público, como Paquita la del Barrio y la destacada Roberta Flack. En el terreno de la política, se registraron las despedidas de líderes de peso histórico y visiones contrapuestas, tales como el exmandatario uruguayo José "Pepe" Mujica y el dirigente francés Jean-Marie Le Pen.

Recordemos las personalidades que murieron durante 2025: Leo Dan: fallecido el 1 de enero, tenía 82 años y murió por complicaciones por diabetes e hipertensión.

Jeff Baena: el cineasta estadounidense y esposo de la actriz Audrey Plaza se suicidó a los 47 años el 3 de enero de 2025. Jean-Marie Le Pen: Fallecido a los 96 años el 7 de enero de este año, Jean-Marie Le Pen fue el fundador del Frente Nacional, un partido de extrema derecha en Francia.

Alejandra Darín: Su fallecimiento fue el 15 de enero, un día después del cumpleaños de su sobrino, el Chino Darín y un día antes del cumpleaños de su hermano, Ricardo. La actriz y presidenta de la Asociación argentina de actores falleció a causa del cáncer. David Lynch: Fallecido el 15 de enero a causa de un enfisema pulmonar, David Lynch fue un director, músico y artista visual estadounidense, conocido por películas como Blue Velvet y la serie Twin Peaks.

Paquita la del Barrio: Fallecida el 17 de febrero, la artista tenía 77 años y su partida conmocionó al mundo entero donde brilló con sus canciones y su talento. Roberta Flack: Falleció a los 88 años el pasado 24 de febrero a causa de una esclerosis lateral amiotrófica. Ella fue una cantante y pianista estadounidense, ganadora de cinco premios Grammy.

Michelle Trachtenberg: la joven actriz tenía 39 años al momento de su fallecimiento el pasado 26 de febrero. Según se conoció las causas de su partida estarían relacionadas con un trasplante de hígado. Gene Hackman: El actor fue hallado muerto junto a su esposa el pasado 26 de febrero. Al momento de su partida tenía 95 años y su muerte habría sido por causas naturales. Durante su carrera en Hollywood llegó a ser una leyenda del cine, al punto de que ganó dos premios Oscar.

Antonio Gasalla: El actor y humorista argentino falleció el 18 de marzo de este año. Estaba atravesando demencia senil, una enfermedad neurodegenerativa. Al momento de su muerte tenía 84 años. Mario Vargas Llosa: El ganador del premio Nobel de literatura de 2010 falleció en Perú el 13 de abril de este año a causa de una neumonía. Tenía 89 años.

Papa Francisco: El primer pontífice argentino falleció el 21 de abril a los 88 años en la Ciudad del Vaticano. Su papado, iniciado en 2013, se caracterizó por un enfoque pastoral centrado en la inclusión, la justicia social y el diálogo interreligioso. Pepe Mujica: Fallecido el 13 de mayo de 2025 en Uruguay, el ex presidente (mandato de 2010 a 2015) tenía 89 años y estaba atravesando un cáncer de esófago, uno de los más agresivos.

Lalo Schifrin: El famoso compositor argentino que brilló en obras creadas para programas y películas de Hollywood, incluida la banda sonora de "Misión: Imposible", murió a los 93 años. Su muerte se conoció el pasado 26 de junio impactando a todo el mundo, incluidos varios de los actores más importantes de la actualidad debido a que participó en la banda sonora de más de 100 películas.

Julian McMahon: El actor estadounidense falleció el 2 de julio a los 56 años debido a una metástasis pulmonar derivada de un cáncer de cabeza y cuello. Michael Madsen: el actor estadounidense falleció el 3 de julio a los 67 años a causa de un paro cardíaco y complicaciones hepáticas. . Su carrera siempre estuvo marcada por su conexión con Quentin Tarantino, con quien trabajó en películas como Reservoir Dogs (1992).

Ozzy Osoburne: Su muerte fue una de las más impactantes del año. El músico murió el 22 de junio a los 76 años. Su partida se dio en su casa de Inglaterra, donde estaba rodeado de su familia. Lo cierto es que el reconocido "príncipe de las tinieblas del rock" enfrentó, por años, el parkinson y el enfisema. Locomotora Oliveras: la famosa boxeadora argentina murió el 28 de julio a los 47 años tras sufrir un accidente cerebrovascular isquémico el 14 de julio.

Graham Greene: el actor falleció el 1 de septiembre a los 73 años en su hogar de Ontario tras una prolongada enfermedad. Greene alcanzó fama internacional por su interpretación de Kicking Bird en Danza con lobos (1990). Recientemente había terminado dos films que estrenarán de manera póstuma. Giorgio Armani: el reconocido diseñador italiano murió el 4 de septiembre a los 91 años tras haber sido internado por una infección pulmonar semanas antes.

Héctor Alterio: el ícono del cine argentino y español falleció el pasado 13 de diciembre a los 96 años. Su muerte deja un legado cinematográfico que siempre será recordado. Y Rob Reiner: El director de "Cuando Harry conoció a Sally", una de las películas más importantes en la historia del cine romántico fue asesinado por su hijo Nick Reiner el pasado 14 de diciembre.