Viernes templado en La Plata y alerta por lluvias para el sábado

La ciudad de La Plata atraviesa este viernes una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas y condiciones estables. De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presenta con cielo algo nublado, períodos de sol y vientos moderados del este y noreste, que aportan algo de alivio frente al calor. La mínima será de 20°C y la máxima alcanzará los 31°C, convirtiendo al viernes en una de las jornadas más calurosas de la semana.

Durante la tarde, el ambiente seguirá cálido y algo pesado, aunque sin pronóstico de lluvias, lo que permitirá el normal desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comerciales al aire libre. Sin embargo, la nubosidad irá en aumento hacia la noche, anticipando un cambio de tiempo.

El sábado comenzará con un escenario distinto: se prevé cielo mayormente nublado, con probables lluvias y tormentas durante la mañana, algunas de ellas localmente intensas. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente, dando paso a una tarde más estable. Las temperaturas mostrarán un leve descenso, con 20°C de mínima y 27°C de máxima.

Desde los organismos meteorológicos recomiendan tomar precauciones en las primeras horas del sábado, especialmente para quienes deban circular temprano, y aprovechar el viernes como la mejor ventana de buen tiempo del fin de semana.

Ola de calor: las recomendaciones a la hora de hacer actividad física

El próximo domingo comienza el verano, época en la cual las temperaturas van en ascenso, por lo cual es importante seguir una serie de recomendaciones para implementar a la hora de realizar actividad física en días de mucho calor.

Según el informe del Servicio Meteorológico al que accedió EL DIA, para este viernes se espera una temperatura máxima de 31 grados, mientras que durante el fin de semana las marcas térmicas estarán entre los 23 y 29 grados y con el inicio del verano se pronostica que en la semana podrían superar los 33 grados.

Ante esta situación, la Dra. María Alejandra Angrisani, médica cardióloga y especialista en medicina del deporte (M.N. 136.393) señaló: "Hay que hacer actividad, independientemente de la temperatura. Lo importante es ir en un horario en que la temperatura no sea tan extenuante. En general, uno trata de optar por horarios de la mañana o nochecita".

Siguiendo esta línea, la especialista destaca que hay que evitar el horario que va desde las 10:00 hasta las 16:00, ya que suelen ser las horas más calurosas, el riesgo de deshidratación es mucho mayor y, además, es el horario con mayor radiación UV.

Asimismo, Angrisani sugiere que en verano no es aconsejable realizar ejercicios extenuantes y prolongados sino que es recomendable ejecutar entrenamientos más cortos y frecuentes y con intensidades más bajas. A su vez, aumentar la frecuencia de los descansos durante las sesiones de ejercicio permitirá que el cuerpo se recupere y se enfríe.

“En épocas de altas temperaturas, aumenta la transpiración y se produce sensación de mayor fatiga debido a la pérdida de líquidos. Se deben ingerir líquidos con frecuencia y aportar electrolitos, mientras que entrenar en horas de mayor calor, no hará perder más calorías, sino perder líquidos y sales minerales que son vitales para seguir con la actividad", indicó.

Asimismo, la experta añadió: "Durante la realización del ejercicio es aconsejable hidratarse con frecuencia, buscar lugares con sombra e ingerir líquidos a pesar de no tener sed. Se recomienda no beber alcohol, ya que aumenta la diuresis y la sudoración”.

En cuanto a la alimentación, debe ser fraccionada en pequeñas porciones durante el día, considerando la ingesta de frutas y verduras y evitar comidas copiosas, pesadas y calientes, mientras para la vestimenta, es preferible utilizar ropa clara y ligera, gorra o visera para proteger la cara y la cabeza y ponerse protector solar.