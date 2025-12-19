Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad |Cuentas claras, veredas sucias

"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata

"Le faltan el respeto a la Universidad": recibidas en donde nadie limpia y dejan un "río" de basura en La Plata
19 de Diciembre de 2025 | 08:47

Escuchar esta nota

La postal debería haber sido distinta. Ayer, una nueva camada de egresados celebró el cierre de una etapa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sobre calle 6 entre 47 y 48. Hubo abrazos, lágrimas, risas, espuma, bombos y fuegos artificiales. Familias enteras acompañando un logro que demanda años de esfuerzo. Sin embargo, cuando la alegría se apagó y la noche avanzó, el frente de la facultad quedó convertido en un basural a cielo abierto en pleno centro de La Plata.

Botellas, envases descartables, restos de pirotecnia y espuma cubrían la vereda y sobre todo la calle. Nadie -ni los propios familiares- tuvo la mínima voluntad de levantar los residuos que habían generado. “Le faltan el respeto a la Universidad”, resumió con bronca un vecino de la zona, que observó cómo, tras años de estudio, el festejo terminó en un gesto de absoluto desinterés por el espacio público. “Estudian años, se reciben y parece que cuando salen con el título se olvidan de la casa que tanto tiempo los cuidó y educó”, agregó.

El panorama lamentable que dejó la tarde-noche del jueves 18 se mantuvo intacto hasta bien entrada la mañana de este viernes 19. Recién cerca de las 8, una barrendera municipal -tras dos horas de trabajo que no estaba planificado- terminó de juntar la basura en varias bolsas de consorcio, poniendo el cuerpo para reparar una desidia ajena y habitual. Una escena que se repite, como ya ocurrió en otras oportunidades en inmediaciones de la Facultad de Derecho.

Los festejos forman parte de una tradición y nadie discute el derecho a celebrar semejante logro académico. Pero dejar más de un centenar de envases tirados, junto a restos de fuegos artificiales, empaña cualquier alegría. ¿Faltan cestos? Puede ser. Pero hay contenedores a pocos metros y cumplen justamente esa función.

Mientras el personal nodocente y los trabajadores municipales vuelven a hacerse cargo de lo que otros descuidan, la pregunta queda flotando: ¿cuesta tanto celebrar y, al mismo tiempo, cuidar? Un poco de sentido común alcanzaría para que la fiesta no termine siendo, una vez más, una falta de respeto a la Universidad pública.

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

LE PUEDE INTERESAR

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia

Previa a febrero: la reforma laboral se posterga

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

¡A salir y divertirse! La agenda de espectáculos para este finde en La Plata

+ Leidas

La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave

Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP

Nuevo "bochazo" masivo, bronca y ola de reclamos en Informática

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Premio a la Labor Extensionista: la distinción solidaria que entregó por primera vez la UNLP

VIDEO. La "lluvia" del Teatro Argentino: alertan por filtraciones sobre calle 9

Los números del Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000 y $300.000 de línea

VIDEO.- Drama con los micros en La Plata, a la espera de cambios: bajó la frecuencia y crece la bronca por los viajes como "ganado"
Deportes
El Pincha quiere romper con una tendencia reciente en el Trofeo de Campeones
Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA
VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas
Nacho Fernández es la prioridad de Gimnasia: uno por uno, los que podrían emigrar
Fausto Vera, la primera cara nueva de River
Espectáculos
Christian Petersen: en medio del grave estado de salud, emotivo gesto del canal
Uno por uno, los que murieron en 2025: desde el Papa Francisco pasando por actores, deportistas y personalidades
Elegancia Vaticana: León XIV entró al ranking de los mejor vestidos, la comparación y el contraste con Francisco
Clima tenso y caliente: Pilar Smith descargó su furia contra APTRA con un filoso posteo en sus redes 
Desde APTRA: Luis Ventura reveló cómo fue la tensa asamblea que expulsó a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith 
Información General
TikTok firma un acuerdo para crear una empresa conjunta en EEUU y evitar la prohibición
¡Sorpresa! Hallan un zifio en La Costa, uno de los cetáceos menos conocidos del mundo: lo estudian en la UNLP
Protector solar: alertan sobre posibles efectos hormonales
Médicos se suman a la preocupación por la falta de vacunación
Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Policiales
VIDEO. A punta de pistola y camino al trabajo: motochorros asaltan a una joven y le roban la bicicleta
VIDEO. Impactante incendio de un auto en la estación de Tolosa: el vehículo quedó destruido 
Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata
Demanda millonaria de un platense contra Google: el drama tras una grave denuncia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla