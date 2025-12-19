Todo listo para la gran movilización del León

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Los hinchas de Estudiantes se preparan para otra gran movilización de cara a la final de mañana por el Trofeo de Campeones en el Único de San Nicolás. Ante esto, está todo listo para el despliegue que deberán hacer los hinchas para decir presente en otro partido decisivo del Pincha, en el que buscará la segunda estrella del año.
Con un estadio que estará colmado, serán cientos de micros los que trasladarán a los albirrojos, entre los que dispuso el club y también los de las agrupaciones. A comparación de la odisea que fue en el encuentro ante Racing, esta vez el viaje será más corto.
En lo que respecta a los 22 colectivos que dispondrá el club para los hinchas, se informó que el horario de salida será a las 9 desde el estadio Jorge Luis Hirschi.
En lo que respecta al recorrido que deberán hacer los hinchas de Estudiantes, Aprevide informó que iniciará en UNO, tomando Avenida 44 hasta Ruta 6, luego Ruta 9, en San Nicolás y la bajada en Avenida Presidente Juan Domingo Perón hacia Avenida Rucci. Cabe destacar que la parcialidad albirroja ocupará la tribuna Popular Reynoso, Platea Rucci y un sector de la Platea del Pozo. El ingreso será por Avenida Presidente Perón y Avenida Rucci.
Por lo pronto, Estudiantes volverá a tener un fuerte acompañamiento con el objetivo de seguir haciendo historia. Buscará el segundo Trofeo de Campeones en un inusual estadio y ante un rival que supo coronarse en el fútbol argentino, durante el primer semestre.
