Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Deportes |Los micros partirán desde temprano

Todo listo para la gran movilización del León

Todo listo para la gran movilización del León

se viene otra gran movilización de estudiantes para mañana / el dia

19 de Diciembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

Los hinchas de Estudiantes se preparan para otra gran movilización de cara a la final de mañana por el Trofeo de Campeones en el Único de San Nicolás. Ante esto, está todo listo para el despliegue que deberán hacer los hinchas para decir presente en otro partido decisivo del Pincha, en el que buscará la segunda estrella del año.

Con un estadio que estará colmado, serán cientos de micros los que trasladarán a los albirrojos, entre los que dispuso el club y también los de las agrupaciones. A comparación de la odisea que fue en el encuentro ante Racing, esta vez el viaje será más corto.

En lo que respecta a los 22 colectivos que dispondrá el club para los hinchas, se informó que el horario de salida será a las 9 desde el estadio Jorge Luis Hirschi.

En lo que respecta al recorrido que deberán hacer los hinchas de Estudiantes, Aprevide informó que iniciará en UNO, tomando Avenida 44 hasta Ruta 6, luego Ruta 9, en San Nicolás y la bajada en Avenida Presidente Juan Domingo Perón hacia Avenida Rucci. Cabe destacar que la parcialidad albirroja ocupará la tribuna Popular Reynoso, Platea Rucci y un sector de la Platea del Pozo. El ingreso será por Avenida Presidente Perón y Avenida Rucci.

Por lo pronto, Estudiantes volverá a tener un fuerte acompañamiento con el objetivo de seguir haciendo historia. Buscará el segundo Trofeo de Campeones en un inusual estadio y ante un rival que supo coronarse en el fútbol argentino, durante el primer semestre.

 

LE PUEDE INTERESAR

Flores entre Palermo y la Brujita Verón

LE PUEDE INTERESAR

La Justicia imputó a Foster Gillett y Tofoni
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud

Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas

VIDEO. La Buenos Aires - La Plata, la autopista de la furia: piñas y patadas entre motociclista y un automovilista

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
+ Leidas

Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”

Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal

EE UU vs. Venezuela: la ONU interviene en el conflicto

Los números de la suerte del viernes 19 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente
Últimas noticias de Deportes

El Pincha quiere romper con una tendencia reciente

Guerra de pasillo: sigue el tironeo de Verón con Central y la AFA

VIDEO. El nacimiento de la Mística contado por sus protagonistas

Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar
Espectáculos
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Mustafunk cierra su año en el Favaloro
“Secreto en la montaña”: Lamothe y Vicuña reviven en teatro el clásico de cine
“War of the Kingdoms”: guerras interiores y exteriores en una nueva versión de la saga de los Nibelungos
El domingo, Navidad con Pángaro
Policiales
Demanda millonaria: un platense llevará a Google a la Justicia
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
VIDEO. Un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja
Saltó al vacío para zafar de una muerte segura
Encontraron a un joven con un balazo en un ojo
La Ciudad
Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Más horas, shows y ofertas en los centros comerciales
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Otra denuncia por obras en el área protegida de El Pescado
Política y Economía
Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
La CGT marchó a la Plaza y no descartó un paro nacional
VIDEO.- Previa a febrero: la reforma laboral se posterga
Presupuesto: el Gobiernomolesto con los cambios
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla