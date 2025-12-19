Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Tragedia en la Ruta 36: una mujer muerta y dos nenitos heridos por un vuelco en La Plata

19 de Diciembre de 2025 | 07:29

Un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas volvió a enlutar a la ciudad de La Plata. El hecho se registró sobre la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Lisandro Olmos, donde un automóvil volcó y provocó la muerte de una joven madre.

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, el siniestro involucró a un Peugeot 408, dominio KZG-127, que circulaba en sentido hacia La Plata. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en un violento vuelco. Como consecuencia del impacto, una mujer de 27 años, salió despedida del habitáculo y falleció en el lugar pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia.

En el rodado viajaban además dos niñas de 2 y 4 años, hijas de la víctima, quienes resultaron con lesiones leves. Ambas fueron asistidas por personal médico y trasladadas de urgencia al Hospital de Niños de La Plata, donde permanecen fuera de peligro. El conductor del vehículo, pareja de la mujer fallecida, resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos del Subcomando Oeste y peritos especializados para realizar las pericias correspondientes, mientras que la UFI N° 12 tomó intervención en la causa, caratulada como homicidio culposo. Tras las tareas de rigor, la traza fue liberada al tránsito.

La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el trágico desenlace en una ruta que vuelve a ser escenario de un hecho fatal.

Multimedia

