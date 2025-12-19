Nacho es la prioridad y los que podrían emigrar

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
A pesar de que Argentinos Juniors entró en la pelea por sumar al volante, en Gimnasia hay optimismo y esperan una definición
A pesar de que quedan varios días para que termine el año, la dirigencia de Gimnasia acelera los tiempos para poder cerrar un par de incorporaciones que pretende para reforzar el plantel profesional de cara al 2026.
Y en ese sentido, la prioridad número uno es Ignacio Fernández, que a fin de mes queda libre de River. Si bien en las últimas horas Argentinos Juniors se mostró interesado por los servicios del volante, en Gimnasia hay mucho optimismo de que el futbolista acepte la propuesta económica que le hizo llegar a su representante, Damián Facciutto.
Mientras Nacho Fernández se encuentra de vacaciones fuera del país, los dirigentes mens sana esperan una respuesta favorable y así poder cerrar el primer refuerzo. El presidente Carlos Anacleto encabezó varias reuniones con el futbolista, en las que éste dejó en claro su deseo de volver al club.
Por el momento, Gimnasia continúa en carrera y se mantiene la expectativa de abrochar el regreso de uno de sus referentes, pero sabe que el tiempo juega y que Argentinos Juniors espera agazapado para intentar quedarse con los servicios de Nacho Fernández si no hay acuerdo.
También llegó el momento de analizar qué jugadores dejarán el club a fin de mes.
Renzo Giampaoli tiene contrato hasta el 31 de diciembre, y después deberá regresar a Boca, ya que el préstamo fue sin cargo y sin opción de compra, por lo que la entidad deberá negociar nuevamente con los de la Ribera para intentar retener al defensor.
El propio jugador mostró deseos de seguir. Incluso, Carlos Anacleto afirmó que: “Por Giampaoli tenemos interés pero no depende de nosotros. Iniciamos gestiones, el jugador está interesado en quedarse, lo manifestó, pero como todo tenemos que compatibilizar el tema del presupuesto”.
La lista de jugadores de los que se irán de Gimnasia a fin de mes la integran Nicolás Garayalde, quien regresará a Vélez. Luis Ingolotti no tuvo continuidad (jugó apenas tres partidos) y no le van a renovar. Lo mismo para Norberto Briasco, que no rindió y deberá volver a Boca. A Jan Hurtado tampoco le van a renovar el contrato. Lo mismo que Matías Melluso. Alejandro Piedrahita se fue la semana pasada al fútbol de Bulgaria.
