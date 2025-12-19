Alerta por la nueva gripe: la vacuna, protección principal

Desde mediados de octubre, la gripe H3N2, impulsada por una nueva variante del virus influenza A, mantiene en vilo a los países del hemisferio norte, que atraviesan la antesala del invierno. La mutación tipo “K”, que comenzó en agosto en países de Oceanía y luego desembarcó en Europa, arribó hasta seis semanas antes y provocó que en países como Inglaterra o España -entre otros-, colapse el sistema de salud.

Ante las imágenes de salas de internación colmadas y camas en pasillos que inundaron los medios de comunicación, fue inminente aquella pregunta que trasladó de inmediato a principios de 2020: ¿puede llegar a Argentina? ¿A La Plata? Y en ese caso, ¿qué hacer?

En este escenario, la infectóloga local Silvia González Ayala, en diálogo con EL DIA, sentenció: “Ya se detectaron casos en México y Perú. Es inevitable que llegue al país, especialmente porque hay mucho turistas que van y vienen del hemisferio norte. Sucederá más temprano que tarde”. No obstante, aclaró: “Nosotros, al estar en verano, estamos en ventaja. El virus, en caso de que entre, producirá casos de gripe que son indeferenciables producida por otros”. Además, agregó: “Es más, quizás ya esté presente en Argentina -inclusive en la Ciudad- pero todavía no se ha detectado. Para ello es necesario hisopar o registrar a quien tenga gripe”.

Ante la pregunta de ¿qué puede pasar en caso de que el virus desembarque efectivamente en Argentina?, la especialista expresó: “Aumentarán los casos de gripe y puede haber más hospitalizaciones. Nuestro sistema de salud va a responder, a pesar de que esté muy deteriorado”.

El último Boletín Epidemiológico Nacional -que analizó hasta el 6 de diciembre- detalló que, aunque el “subclado genético K se detectó en más de 34 países”, hasta “inicios de noviembre, no ha sido detectado en Sudamérica”.

la vacuna

Aunque la cepa invasora es nueva, la “vacuna antigripal 2025 -que es la misma que se da en el hemisferio norte- protege parcialmente” expresó González Ayala, haciendo alusión a las formas graves de la enfermedad y posteriores internaciones.

En este escenario, recomendó que “los que se van de vacaciones al hemisferio norte, que se vacunen con la antigripal actual 15 días antes de realizar el viaje”. En sintonía, el Boletín Epidemiológico Nacional expresó en el documento: “Las medidas de prevención y control, incluida la vacunación, continúan siendo fundamentales para reducir la carga de enfermedad grave y hospitalizaciones asociadas a influenza”.

El llamado a vacunarse se enmarca en un escenario de baja cobertura: hasta un 20 por ciento debajo de lo necesario. Así, durante los últimos meses, reaparecieron casos de enfermedades prevenibles, como sarampión o tos convulsa. La profesional alertó que la cepa puede volver a mutar y que la Organización Mundial de la Salud está preparando una nueva vacuna para el 2026.