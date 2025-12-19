Encontraron a un joven con un balazo en un ojo

Creció la desocupación en el Gran La Plata y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. En La Cumbre, como en el desierto: sin agua bajo un calor que asfixia
Pampita, la China y Vicuña: a 10 años del escándalo del motorhome, la palta y la manta de Nepal
Causa Cuadernos: acusan a Cristina de recibir 175 sobornos millonarios
Volaron las acciones mientras que el dólar y el riesgo país se mantuvieron
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Polémica en el Concejo local por la postergación de una sesión
Pensiones estudiantiles: alojarse en la Ciudad, desde 170 mil pesos
Se vienen dos semanas con menos días de atención al público en bancos
Actividades: meditación en la plaza, club de lectura, vino y concierto
Roban una camioneta en La Loma, prometen devolverla y lo cumplen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grave hecho de violencia se registró el pasado miércoles en la localidad de San Carlos, cuando un joven de 25 años ingresó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con una herida de arma de fuego en uno de sus ojos.
El terrible episodio fue reportado poco después de las siete de la mañana, cuando un efectivo que cubre un servicio de adicional en ese centro asistencial se contactó con la sede de la subcomisaría La Unión para avisar del ingreso de una persona baleada.
La víctima fue identificada como Agustín Fernández, sin ocupación conocida.
El joven presentaba una lesión de arma de fuego en la zona ocular, por lo que quedó internado bajo atención médica. En principio con un cuadro delicado, pero controlado.
Ante la virulencia del caso, se comisionó personal para que acuda al hospital a los fines de recabar las primeras informaciones.
Fernández, se indicó, se encontraba acompañado por un comerciante, quien manifestó haber sido el que lo encontró tirado en la vía pública con sus ropas ensangrentadas.
LE PUEDE INTERESAR
Cayó por abuso un viejo ladero del “Gordo Valor”
LE PUEDE INTERESAR
Inesperado golpe en una vivienda de Magdalena
El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles 143 y 529, no muy lejos del domicilio del damnificado, desde donde lo trasladó al nosocomio en su auto.
Tras tomar intervención por el evento, se solicitó la presencia de un médico de Policía para certificar las lesiones y se dio aviso a la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata.
La fiscal a cargo de ese organismo, Betina Lacki, interiorizada de la situación, dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula “tentativa de homicidio” e impartió las directivas correspondientes para el avance de la investigación.
Por estas horas, se trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y dar con él o los responsables del mismo.
Para eso el análisis de las cámaras de seguridad y, la eventual declaración de testigos, podrían orientar la pesquisa, así como también si el baleado logra recuperarse y quedar en condiciones de prestar declaración.
Respecto de los móviles del incidente, siendo tan reciente, todo es materia de análisis.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí