Policiales |Brutal agresión en La Granja

Encontraron a un joven con un balazo en un ojo

19 de Diciembre de 2025 | 01:32
Edición impresa

Un grave hecho de violencia se registró el pasado miércoles en la localidad de San Carlos, cuando un joven de 25 años ingresó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero con una herida de arma de fuego en uno de sus ojos.

El terrible episodio fue reportado poco después de las siete de la mañana, cuando un efectivo que cubre un servicio de adicional en ese centro asistencial se contactó con la sede de la subcomisaría La Unión para avisar del ingreso de una persona baleada.

La víctima fue identificada como Agustín Fernández, sin ocupación conocida.

El joven presentaba una lesión de arma de fuego en la zona ocular, por lo que quedó internado bajo atención médica. En principio con un cuadro delicado, pero controlado.

Ante la virulencia del caso, se comisionó personal para que acuda al hospital a los fines de recabar las primeras informaciones.

Fernández, se indicó, se encontraba acompañado por un comerciante, quien manifestó haber sido el que lo encontró tirado en la vía pública con sus ropas ensangrentadas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles 143 y 529, no muy lejos del domicilio del damnificado, desde donde lo trasladó al nosocomio en su auto.

Tras tomar intervención por el evento, se solicitó la presencia de un médico de Policía para certificar las lesiones y se dio aviso a la UFI N° 2 del Departamento Judicial La Plata.

La fiscal a cargo de ese organismo, Betina Lacki, interiorizada de la situación, dispuso que se labren actuaciones bajo la carátula “tentativa de homicidio” e impartió las directivas correspondientes para el avance de la investigación.

Por estas horas, se trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y dar con él o los responsables del mismo.

Para eso el análisis de las cámaras de seguridad y, la eventual declaración de testigos, podrían orientar la pesquisa, así como también si el baleado logra recuperarse y quedar en condiciones de prestar declaración.

Respecto de los móviles del incidente, siendo tan reciente, todo es materia de análisis.

 

